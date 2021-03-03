ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення

Посли 27 країн 3 березня погодились продовжити санкції проти колишнього українського президента Віктора Януковича. Персональні санкції проти нього діятимуть щонайменше до 15 вересня 2021 року.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Загалом ЄС продовжив санкції на пів року щодо Росії за агресію проти України.

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Санкції продовжили на пів року

Посли ЄС погодились продовжити санкції проти 177 осіб та 48 суб'єктів господарювання на 6 місяців, звинувачуваних у підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням вони також продовжили санкції проти Януковича та 7 інших осіб з його оточення,

– написав Йозвяк.

У санкційному списку немає Арбузова та Табачника

З санкційного списку ЄС, проте, вилучили двох соратників Януковича – колишнього міністра освіти Дмитра Табачника та експрем'єра Сергія Арбузова. Саме вони обіймали посади в уряді під час подій Революції Гідності.

Коротко про справу проти Віктора Януковича: