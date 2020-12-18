У ЄС серйозно занепокоєні розміщенням в окупованому Криму ракет і літаків, що здатні нести ядерні боєприпаси. Також там обурені тим, що російські окупанти на півострові захоплюють колишні об’єкти зберігання ядерної зброї.

Про це мовиться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України і окупації Криму. Її виголосили під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

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Ми також серйозно занепокоєні переміщенням на територію України передових систем озброєння, включаючи літаки та ракети, здатні нести ядерні боєприпаси, зброю та військовослужбовців, а також незаконним захопленням та встановленням Росією контролю над колишніми об’єктами зберігання ядерної зброї в Криму,

– мовиться у документі.

В ЄС також засудили мілітаризацію Криму Росією та присутність на півострові її військ, "що суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України".

"Ми шкодуємо з приводу нарощування сил та проведення російських військових навчань у Чорному та Азовському морях, що загрожує безпеці цього району та всього регіону ОБСЄ", – заявили в ЄС.

Також у ЄС нагадали свою позицію щодо незаконного призову жителів Криму до російської армії. Це суперечить міжнародному праву.

Українська місія в ОБСЄ нещодавно повідомила, що у Криму розміщено 32,5 тисячі російських військових. Упродовж наступних 5 років окупанти планують на 10 тисяч збільшити чисельність військових та у 1,5 – 2 рази кількість озброєння та військової техніки.