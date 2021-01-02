ЄС надав прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю: фото
Українські прикордонники отримали інженерну техніку вартістю 100 тисяч євро, яку використають для облаштування кордону з Білоруссю. Її купили за гроші Європейського Союзу.
Держприкордонслужба отримала допомогу від ЄС
Прикордонники двох загонів отримали по 1 трактору Landini 5-120 та по 1 подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
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Загальна вартість техніки перевищує 100 тисяч євро. Її ще перед Новим роком прикордонникам Житомирського та Луцького загонів надало товариство Excelor Holding Group.
Допомогу надали відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги,
– йдеться у повідомленні.
Техніку використовують для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною.
У Держприкордонслужбі наголосили, що належне інженерне облаштування державного кордону і прилеглої місцевості є однією з основних складових надійної його охорони.
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