Українські прикордонники отримали інженерну техніку вартістю 100 тисяч євро, яку використають для облаштування кордону з Білоруссю. Її купили за гроші Європейського Союзу.

Держприкордонслужба отримала допомогу від ЄС

Прикордонники двох загонів отримали по 1 трактору Landini 5-120 та по 1 подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Загальна вартість техніки перевищує 100 тисяч євро. Її ще перед Новим роком прикордонникам Житомирського та Луцького загонів надало товариство Excelor Holding Group.

Допомогу надали відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Техніку використовують для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною.

У Держприкордонслужбі наголосили, що належне інженерне облаштування державного кордону і прилеглої місцевості є однією з основних складових надійної його охорони.

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Зверніть увагу! У грудні 2020 року Німеччина передала для Державної прикордонної служби мобільну лабораторію для перевірки документів, а також інше технічне обладнання для перевірки документів вартістю 140 000 євро.