Президент Володимир Зеленський повідомив, що особисто не проти вийти з мінських домовленостей. Проте Україна так просто цього зробити не може, адже тоді Європа може скасувати санкції для Росії та ОРДЛО.

Київ не може вийти з мінських домовленостей в односторонньому порядку

Офіційний Київ не може покинути Мінськ в односторонньому порядку. Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Вважаю, що ми з мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії й представників ОРДЛО. Але особисто, я б вийшов,

– заявив Зеленський.

У переговорах потрібно "ставати на ноги", – президент

Задля поступу в переговорному процесі щодо конфлікту на Донбасі, зазначив президент, потрібно "ставати на ноги". Саме тому Україна заявила про свою незгоду з певними моментами і запропонували режим тиші.

Ми зробили, я вважаю, багато з того, про що домовилися. Крім обміну, ми відкрили КПВВ "Щастя" і "Новотроїцьке", більше будували доріг у Донецькій і Луганській областях. Щоб та сторона бачила, як ми ставимося до наших територій,

– розповів президент.

Наступним кроком, вважає Зеленський, має бути зустріч глав держав у нормандському форматі. Вже після цього розпочнуть підготовку плану з усіма датами. Це президент України назвав "планом А". Щодо "плану Б", то гарант сказав, що про нього говорити зарано, адже "це хвора і тонка дипломатія".

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