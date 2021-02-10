ЄС може зняти санкції із сина Януковича, Табачника та Арбузова – ЗМІ

Дипломати Євросоюзу розглядають можливість зняти санкції з українців, які могли бути причетними до нецільового використання українських державних коштів. Зокрема, санкції можуть зняти з Олександра Януковича, сина президента-втікача.

Декілька дипломатів ЄС, які знайомі з переговорами, розповіли – в санкційному списку є "низка слабких справ", які можуть бути оскаржені в суді Європейського союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.

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Питання зняття санкцій розглядатимуть і щодо колишнього першого віцепрем'єра та ексголови Нацбанку України Сергія Арбузова, а також:

колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка;

ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Активи експрезидента України Віктора Януковича, частини його сім'ї та близького оточення ЄС заморозив незабаром в лютому 2014 року – після Євромайдану.

Санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.

Хто залишився під дією санкцій

У березні 2020 року Європейський Союз зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

За незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем – під дією санкцій ЄС, які запровадили у 2014 році, залишилися такі колишні українські високопосадовці як:

Віктор Янукович;

Віталій Захарченко:

Віктор та Артем Пшонки;

Віктор Ратушняк;

Сергій Курченко.

Санкції щодо них продовжені до 6 березня 2021 року. Водночас під дією обмежень наразі залишаються й Олександр Янукович, Дмитро Табачник, Олександр Клименко та Сергій Арбузов.