ЄС може зняти санкції із сина Януковича, Табачника та Арбузова – ЗМІ
Дипломати Євросоюзу розглядають можливість зняти санкції з українців, які могли бути причетними до нецільового використання українських державних коштів. Зокрема, санкції можуть зняти з Олександра Януковича, сина президента-втікача.
Джерело:"Радіо Свобода"
Декілька дипломатів ЄС, які знайомі з переговорами, розповіли – в санкційному списку є "низка слабких справ", які можуть бути оскаржені в суді Європейського союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.
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Питання зняття санкцій розглядатимуть і щодо колишнього першого віцепрем'єра та ексголови Нацбанку України Сергія Арбузова, а також:
- колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка;
- ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Активи експрезидента України Віктора Януковича, частини його сім'ї та близького оточення ЄС заморозив незабаром в лютому 2014 року – після Євромайдану.
Санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.
Хто залишився під дією санкцій
За незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем – під дією санкцій ЄС, які запровадили у 2014 році, залишилися такі колишні українські високопосадовці як:
- Віктор Янукович;
- Віталій Захарченко:
- Віктор та Артем Пшонки;
- Віктор Ратушняк;
- Сергій Курченко.
Санкції щодо них продовжені до 6 березня 2021 року. Водночас під дією обмежень наразі залишаються й Олександр Янукович, Дмитро Табачник, Олександр Клименко та Сергій Арбузов.
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