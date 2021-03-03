Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" влітку 2020 року. У його межах слідчі допитали керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов заявив під час доповіді у Верховній Раді 3 березня.

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Як просувається справа зриву затримання вагнерівців

Слідство (у справі вагнерівців – 24 канал) триває, найближчим часом ми дамо результат,

– зазначив Сухачов.

За його словами, у межах розслідування слідчі допитали керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. "Слідчі ведуть постійну роботу стосовно цього кримінального провадження, у зокрема допити осіб, яких ви зазначили", – пояснив глава ДБР, відповідаючи на запитання, коли у цій справі допитають Єрмака.

Зверніть увагу! Раніше Єрмак заявив, що ОП готовий до будь-яких розслідувань, зокрема й журналістів Bellingcat, у справі про вагнерівців. Очільник Офісу Президента наголосив, що йому "нема чого боятися і приховувати".

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