Єрмака допитали у справі вагнерівців, – глава ДБР
Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" влітку 2020 року. У його межах слідчі допитали керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Джерело:24 канал
Про це виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов заявив під час доповіді у Верховній Раді 3 березня.
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Як просувається справа зриву затримання вагнерівців
Слідство (у справі вагнерівців – 24 канал) триває, найближчим часом ми дамо результат,
– зазначив Сухачов.
За його словами, у межах розслідування слідчі допитали керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. "Слідчі ведуть постійну роботу стосовно цього кримінального провадження, у зокрема допити осіб, яких ви зазначили", – пояснив глава ДБР, відповідаючи на запитання, коли у цій справі допитають Єрмака.
Справа вагнерівців: головне
- Наприкінці липня 2020 року в санаторії поблизу Мінська затримали 33 російських громадян.
- Влада Білорусі підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів.
- У серпні соцмережі та деякі ЗМІ писали, що російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.
- СБУ назвала повідомлення про участь у спецоперації російським фейком й інформаційним вкидом.
- Згодом дослідницька пошукова мережа Bellingcat заявила, що займеться розслідуванням проваленої спецоперації з затримання вагнерівців у Білорусі.
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