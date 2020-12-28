Саміт лідерів "нормандської четвірки" можуть провести до кінця січня. Поки немає визначеності з датою зустрічі, але робота в нормандському форматі відбувається безупинно.

Дату ще обирають

Наразі сторони обговорюють дату проведення саміту в нормандському форматі. Про це на зустрічі з пресою заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє 24 канал.

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Ми розраховуємо, що до кінця січня зустріч на рівні політичних радників відбудеться,

– сказав він.

Єрмак додав, що "робота в нормандському форматі не припиняється ні на день".

Також він повідомив, що на початку 2021 року може початися реалізація двох домовленостей, досягнутих на рівні ТКГ. Зокрема, мовиться про розведення військ на 4 ділянках лінії зіткнення і про розмінування на 19 ділянках.