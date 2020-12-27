У 2020 президент Зеленський продовжував реформувати усі можливі гілки влади. 24 канал підбиває підсумки й розповість про найважливіші призначення року: як Ірина Венедіктова змінила одразу і Трубу, і Рябошапку, як Андрій Єрмак очолив ОПУ замість Богдана, як кабінет Гончарука став кабінетом Дениса Шмигаля. Згадаємо й інші важливі у житті України прізвища – Степанова, Пристайка, і навіть Тупицького.

24 канал підбиває підсумки 2020 року. Один із таких – найгучніші призначення на найважливіші посади у державі. А таких було чимало, та й загалом 2020 в історії України буде позначений як безумовно важкий.

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Перебудова влади та намагання втілювати складні реформи на тлі пандемії COVID-19.

на тлі пандемії COVID-19. Боротьба зі сплесками поширення коронавірусу та за збереження життєздатності системи охорони здоров'я.

та за збереження життєздатності системи охорони здоров'я. Випробування економічними негараздами і відсутність розуміння того, яким буде завтра.

З усіма цими та й іншими викликами зіткнулися посадовці, яких новий Президент України Володимир Зеленський фактично "посилав на передову".



Володимир Зеленський та його команда у 2020 році взялися реформувати державу / Фото ОП

Зима: перезавантаження ДБР і кардинальні зміни в ОПУ

Венедіктова прийшла у ДБР

27 грудня ще 2019 року Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. А керувати відомством у статусі тимчасової виконувачки обов'язків почала Ірина Венедіктова.

Чому та як так сталося, що звільнили директора ДБР

24 грудня президент підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань України.

Його директор за умовами цього документу набував нових важливих повноважень – зокрема, відтепер він міг одноосібного ухвалювати рішення і повинен нести за них повну відповідальність, як і за результати роботи Бюро загалом.

– зокрема, відтепер він міг одноосібного ухвалювати рішення і повинен нести за них повну відповідальність, як і за результати роботи Бюро загалом. І якщо ці результати будуть незадовільними, директора можна звільнити.

Повноваження на той момент чинного директора Труби і його заступників достроково припинили. Нового директора мали б вибрати на конкурсі, а доти виконувати його обов'язки буде призначений президентом тимчасовий керівник.

До теми Проти Романа Труби відкрили справу: що відомо про ексдиректора Державного бюро розслідувань

Що ж у ДБР відбулося насправді

Але насправді конкурс у 2020 році так і не провели. Увесь рік ДБР керували виконувачі обов'язків директора:

Ірина Венедіктова – до 17 березня 2020 (на цю посаду вона пішла з Верховної Ради, де була депутаткою від "Слуги народу").

– до 17 березня 2020 (на цю посаду вона пішла з Верховної Ради, де була депутаткою від "Слуги народу"). Олександр Соколов – до вересня (заступником директора став у січні, доти працював у СБУ).

– до вересня (заступником директора став у січні, доти працював у СБУ). Олексій Сухачов – наразі керує ДБР (заступником директора він став у серпні 2020, раніше ж працював у Службі зовнішньої розвідки).



Роман Труба пішов з ДБР після того, як Рада вирішила перезавантажити відомство / Фото "Слово і діло"

Що таке ДБР і чим воно займається? Державне бюро розслідувань належить до системи правоохоронних органів України. Особливість його у тому, що ДБР розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від начальників головних управлінь і до міністрів).



Закон України про ДБР набув чинності 1 березня 2016 року. Але запрацював новий орган тільки 27 листопада 2018. Відтоді Бюро поступово перебрало на себе від прокуратури функцію досудового слідства.

Скандали у ДБР.



Бабіков і Янукович. У Державному бюро розслідувань був ще один заступник, який, за чутками, також мав би стати виконувачем обов'язків директора, і це викликало у суспільстві хвилю обурення. Мовиться про Олександра Бабікова.



Річ у тім, що Бабіков (він став першим заступником директора ДБР у грудні 2019, пройшовши конкурсний відбір) раніше працював адвокатом у фірмі, яка захищала в судах інтереси Віктора Януковича. У підсумку Бабікова таки звільнили з ДБР – але аж у листопаді 2020.



Колесник і кіберполіція. На початку 2020 року ЗМІ стверджували, що чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник впливає на кадрову політику ДБР. А у вересні з Колесником виник новий скандал: журналісти довідалися, що той звільнився з кіберполіції, отримав 750 тисяч гривень допомоги, а через 10 днів поновився на роботі.



Олександр Бабіков – найскандальніша фігура у ДБР 2020 року / Фото "Радіо Свобода"

Єрмак очолив Офіс Президента

21 травня 2019 року головою адміністрації президента Зеленського став Андрій Богдан. Та менш як за рік, 11 лютого 2020, глава держави змінив людину на цій посаді – Офіс Президента очолив Андрій Єрмак.

Як та чому Єрмак змінив Богдана

Андрій Єрмак – близька до Володимира Зеленського людина, його давній друг . Коли українці обрали Зеленського президентом, той призначив Єрмака своїм помічником.

. Коли українці обрали Зеленського президентом, той призначив Єрмака своїм помічником. Загалом у команді Зеленського Єрмак відповідав за міжнародний напрям та співпрацював із керівництвом фракції (Давидом Арахамією) та партії (Олександром Корнієнком).

ЗМІ часто називали Андрія Єрмака "сірим кардиналом" та приписували йому чи не найбільший вплив на президента.

І от за кілька місяців до кардинальних змін в ОПУ журналісти почали активно писати про конфлікти між двома Андріями – Богданом та Єрмаком – начебто через те, що у них дуже різні характери та погляди на події в Україні.

Для прикладу, Богдан виступав за відставку Кличка з КМДА, а Єрмак був проти.

Біографія Що треба знати про Андрія Єрмака – голову Офісу Президента України

У підсумку Андрій Богдан поступився місцем в Офісі Президента Андрію Єрмаку. Як згодом пояснив сам Зеленський, Богдана "зіпсувала влада". А Єрмаку президент цілком довіряє, і вважає, що кваліфікація того відповідає посаді.

Андрій Єрмак у 2020: чільна п'ятірка найпопулярніших новин на 24 каналі



Андрій Єрмак – соратник президента й глава його Офісу / Фото "Нового времени"

Звідки взявся та чим займається Офіс Президента? Офіс Президента – це постійний орган при главі держави, покликаний допомагати тому повноцінно здійснювати свої конституційні повноваження (в організаційний, правовий, консультативний, інформаційний, експертно-аналітичний та інші способи).



20 червня 2019 року новий Президени України Володимир Зеленський реорганізував Адміністрацію Президента в Офіс Президента.

Скандали в ОП.



"Плівки Єрмака". 29 березня депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи на приховану камеру, на яких фігурував брат Андрія Єрмака Денис. Лерос стверджує, що Єрмак продає державні посади. Єрмак у відповідь назвав Лероса "інструментом ворогів", а президент Зеленський і того більше – "аферистом".



Татаров і МВФ. У листопаді заступник голови ОПУ Олег Татаров своєю заявою створив потенційну загрозу отриманню Україною грошей від МВФ. Він назвав керівника НАБУ Артема Ситника "корінням проблем в антикорупційній політиці держави", який, мовляв, не має морального права очолювати відомство.



Заява набула додаткового резонансу ще й через те, що фігура Тарарова далеко не однозначна: його призначення в ОП у серпні викликало хвилю критики на адресу Зеленського, адже Татаров під час Революції Гідності обіймав високі посади в МВС і виправдовував побиття "Беркутом" протестувальників.

Весна: нова прокуратура і новий уряд

Венедіктова прийшла в Офіс генпрокурора

17 березня 2020 року Офіс генерального прокурора очолила Ірина Венедіктова. Верховна Рада схвалила її кандидатуру на позачерговому засіданні за поданням Президента України Володимира Зеленського.

Чому та як Венедіктова перейшла з ДБР до Офісу генпрокурора

У команді Володимира Зеленського Ірина Венедіктова зробила стрімку кар'єру.

Спершу про неї дізналися як про радницю майбутнього президента з питань юридичної та судової реформ.

майбутнього президента з питань юридичної та судової реформ. Потім вона потрапила до Верховної Ради IX скликання за партійним списком "Слуги народу", в якому була третім номером. У Раді Венедіктова стала головою комітету з питань правової політики.

У Раді Венедіктова стала головою комітету з питань правової політики. А після цього несподівано тимчасово очолила Державне бюро розслідувань (27 грудня 2019).

І от у березні Венедіктова очолює Офіс генпрокурора (і стала першою жінкою в історії України на цій посаді) – попри те, що раніше президент Зеленський був упевнений у Русланові Рябошапці та називав його "стовідсотково своєю людиною".

​До теми Рябошапка: Венедіктова – це був найгірший вибір Зеленського

Чутки про відставку Руслана Рябошапки з посади очільника прокуратури почали ширитися чи не від початку 2020 року. Однак у відомстві їх активно спростовували. Сам Рябошапка неодноразово заявляв, що працює добре, і що Зеленський жодних розмов про зміну керівництва Офісу генпрокурора з ним не мав.

Але Рябошапку таки звільнили, а Зеленський пояснив це так: фахівець він хороший, але результату не показав, а тому "не повинен займати місце".

Венедіктова у 2020: що найбільше читали про чиновницю українці на 24 каналі



Ірина Венедіктова з Ради перейшла до ДБР, але невдовзі очолила прокуратуру / Фото Офісу генпрокурора

Що таке Офіс генпрокурора та які його основні фунції? Офіс генерального прокурора до 2 січня 2020 року мав іншу назву – Генеральна прокуратура. Це вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону.



А саме: пильнує за дотриманням законів органами досудового слідства, за веденням Єдиного реєстру досудових розслідувань, підтримує державні обвинувачення в судах, наглядає за дотриманням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах тощо.

Скандали в Офісі генпрокурора.



Венедіктова і Стерненко. 4 квітня 2020 року колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала оголосити про підозру у злочині Сергію Стерненку (мовиться про провадження щодо нападу на активіста, коли один з нападників загинув).



Венедіктова і дача. Журналісти "Схем" розповіли, що генпрокурорка сплачує втричі меншу ціну за оренду державної резиденції, ніж встановлену офіційними розрахунками Державного управління справами на 2020 рік.



Після оприлюднення цієї інфопмації Венедіктова пообіцяла розібратися і доплатити різницю у разі необхідності, але жодних доплат так і не зробила. А сам факт переїзду на державну дачу глава Офісу генпрокурора пояснила "тимчасовою необхідністю" та "міркуваннями безпеки".

В Україні змінився уряд

Денис Шмигаль очолив Кабінет Міністрів України – за таке рішення проголосував 291 депутат Верховної Ради 4 березня. Відповідно, уряд наймолодшого прем'єра в історії України Олексія Гончарука пішов у відставку.

Як Денис Шмигаль очолив новий Кабмін

4 лютого 2020 року Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Додатково він отримав також посаду віцепрем'єра.

Тоді Шмигаль, мабуть, ще не знав, що працювати в уряді Олексія Гончарука йому доведеться рівно місяць – до 4 березня.

йому доведеться рівно місяць – до 4 березня. Представляючи нового керівника міністерства у Раді, тодішній глава уряду Олексій Гончарук говорив, що Денис Шмигаль дуже добре проявив себе на посаді голови Івано-Франківської ОДА.

Тоді ж деякі політики висловили думку, що Шмигаль через кілька місяців замінить Гончарука на посаді прем'єра, бо той назбирав надто багато негативу. Та це сталося швидше ніж за кілька місяців.

Під час розгляду у ВРУ питання про призначення Шмигаля прем'єр-міністром президент Зеленський наголосив: попередній уряд "робив усе можливе", але цього було замало, бо "сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе".

Саме таким, за сподіваннями глави держави, мав би стати Кабінет Міністрів під керівництвом Шмигаля.

До теми Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів

До слова, Шмигаль не був єдиною кандидатурою на заміну Гончаруку. У ЗМІ фігурували прізвища банкіра Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, директора з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, і навіть очільника МВС Арсена Авакова.

Чим запам'ятався Денис Шмигаль у 2020: п'ятірка найпопулярніших матеріалів на 24 каналі



Денис Шмигаль очолив уряд як компромісна фігура для майже всіх депутатів "Слуги народу" / Фото КМУ

За що в Україні відповідає Кабінет Міністрів? Кабінет Міністрів України – це вищий орган виконавчої влади. Він відповідає перед президентом та Верховною Радою. Кабмін (уряд) здійснює оперативне управління державними справами.



Мовиться про питання економічні (бюджет, фінанси), політичні (закордонні справи, реінтеграція окупованих територій), соціальні (правовий захист, соцвиплати), правоохоронні й військові (МВС, Міноборони) та багато інших.

Скандали в уряді.



Стипендія Зеленському. ЗМІ дізналися, що 2 вересня Кабмін мав розглянути проєкт, яким видатним діячам освіти мали призначити довічну стипендію. У переліку таких діячів був і батько Зеленського. Питання зняли з розгляду, але воно встигло набути значного суспільного резонансу.



Шкарлет і плагіати. У червні 2020 року в наукових роботах Шкарлета знайшли плагіат. Через це низка науковців виступили проти його можливого призначення на посаду міністра освіти й науки. Ба більше, у багатьох містах країни пройшли протести проти призначення Шкарлета.



Профільний комітет ВРУ не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета. У Раді вирішили навіть не пробувати голосувати це питання, тож уряд призначив Шкарлета заступником міністра й тимчасовим виконувачем обов'язків міністра.

У розпал коронакризи МОЗ очолив Степанов

30 березня 2020 року на позачерговому засіданні Верховної Ради голосували за кандидатуру нового керівника МОЗ. 246 депутатів підтримали Максима Степанова, який став 4 людиною на цій посаді за 7 місяців.

Чому та як знову змінився очільник МОЗ

МОЗ тривалий час очолювала Уляна Супрун у статусі виконувачки обов'язків. Але президент Зеленський не бачив її в уряді, тож міністерство очолила Зоряна Скалецька.

За короткий час із міністерства Скалецької 2 заступників, керівники 2 ключових державних медустанов – НСЗУ (Національна служба здоров'я) і Центру громадського здоров'я – звільнилися зі скандалами. Лунали заяви, що у міністерстві рішення ухвалюють непрозоро.

Лунали заяви, що у міністерстві рішення ухвалюють непрозоро. Також і Зеленський розкритикував Скалецьку за непроведення медичної реформи та провали у коронавірусній комунікації.

у коронавірусній комунікації. Тож після відставки Кабміну Гончарука Скалецьку в уряді не залишили – замість неї призначили Іллю Ємця. Та й у нього робота, вочевидь, не пішла – про що свідчать рекордні 26 днів на посаді.

Ємець пішов (Шмигаль пояснив, що той професіонал, звісно, але зараз країна потребує швидких дій), а на його місце прийшов Степанов – він наразі й керує МОЗ вже 9 місяців, хоча чутки й про його відставку виникають регулярно.

До теми Новим очільником МОЗ став Максим Степанов: що про нього відомо

Протягом цього часу на Степанові головно лежав тягар протистояння поширенню коронавірусу. Утім, чи воно було успішним – зараз сказати важко.

З одного боку, суттєво зросла кількість тестувань на COVID-19, кількість ліжок для хворих, МОЗ впроваджувало адаптивний карантин, карантин вихідного дня та проводило багато інших заходів.

суттєво зросла кількість тестувань на COVID-19, кількість ліжок для хворих, МОЗ впроваджувало адаптивний карантин, карантин вихідного дня та проводило багато інших заходів. З іншого – кількість людей, які в Україні перехворіли або хворіють на COVID-19, наближається до мільйона (станом на кінець 2020), тоді як у квітні (станом на 30 число, коли Україна була на карантині 50 днів) хворих було тільки 10 тисяч.

Максим Степанов у 2020: найпопулярніші статті серед читачів 24 каналу



Максим Степанов очолив МОЗ і боротьбу України з коронавірусом / Фото з фейсбук-сторінки міністра

Що таке МОЗ і чим воно займається? Міністерство охорони здоровя (МОЗ) є частиною уряду та головним органом виконавчої влади, який формує та втілює державну політику у сфері охорони здоров'я.



Окрім іншого, МОЗ займається протидією соціально небезпечним захворюванням, держполітикою у сфері створення, виробництва, контролю якості й реалізації лікарських засобів. А також повинне забезпечувати санітарний та епідемічний добробут людей.

Скандали в МОЗ.



Криза в НСЗУ та медзакупівлях. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) створена у рамках медреформи, вона розподіляє всі гроші на медичні потреби, а це десятки мільярдів гривень. Та попри важливість цієї структури, проведені конкурси та співбесіди, очільника НСЗУ так і не призначили. Також і державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке займається закупівлею ліків та медзасобів для українців, не в добрих стосунках із МОЗ. Серед наслідків – скандал із медичними костюмами (ДП збиралося купити їх по 242 гривні, але МОЗ провело свій конкурс, і вирішило костюми придбати за 488 гривень за штуку) та провал закупівлі ліків для онкохворих, людей з ВІЛ та інших. Надбавки у 300%. Чи не найбільш гучним та тривалим скандалом у 2020 була епопея з 300% надбавок до зарплат медиків. Досі не зрозуміло остаточно, як їх виплачують і чи виплачують взагалі.

Літо: без гучних призначень, але є що згадати

Із міністрів у посли – Пристайко змінив роботу

Президент Зеленський 20 липня призначив на посаду посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. За офіційною інформацією, піти на цю роботу Пристайко висловив бажання сам, а отже – і піти з уряду.

Раніше він був главою МЗС (в уряді Гончарука), а потім – віцепрем’єром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (вже в уряді Шмигаля).



Вадим Пристайко поїхав представляти Україну до Великої Британії / Фото ZUMAPRESS

Українською розвідкою почав керувати Буданов

Український розвідник Кирило Буданов став новим керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На цій посаді він замінив Василя Бурбу.

Бурбі подякували за "високу ефективність і професійність", але, мовляв, тепер відомство потребує переформатування задля інтенсифікації роботи.



Кирило Буданов, очільник української розвідки, поруч із главою держави / Фото ОПУ

Політична осінь в Україні пройшла під впливом місцевих виборів, гучними призначеннями у владі займалися українці – ті, які вирішили прийти на виборчі дільниці. Але це – тема для окремої великої статті.

Судді КСУ обрали керувати собою Тупицького

Насамкінець – кілька слів про топове призначення, яке сталося раніше, але "заявило про себе" саме у 2020 році. Мовиться про призначення Олександра Тупицького – це подія ще 2019 року, головою Конституційного Суду України він став у вересні. Однак тоді це минулося майже непомітно, а на ситуацію в Україні помітно вплинуло саме у 2020.

Варто знати Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо КСУ

Річ у тім, що судді Конституційного Суду саме під керівництвом Олександра Тупицького ухвалили 27 жовтня 2020 року скандальне рішення, яке фактично створило конституційну кризу в країні.

КСУ скасував кримінальне покарання за незаконне збагачення, неправдиве декларування або недекларування статків.

А також майже заблокував роботу НАЗК (Нацагенства зі запобігання корупції), право якого контролювати декларації чиновників та суддів визнано неконституційним.

За дивним збігом обставин це сталося якраз тоді, коли проти кількох суддів КСУ активно велись провадження у НАЗК, а щодо самого Тупицького виникло серйозне питання – адже він придбав нерухомість у Криму, яка у його декларації не вказана.



Що слід знати про скандал навколо Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу

Що таке КСУ та чим він займається? Конституційний Суд України покликаний забезпечувати верховенство Конституції України. Тобто ухвалювати рішення щодо відповідності Основному Закону інших законів чи державних актів.



Тільки КСУ має право на офіційне тлумачення Конституції.