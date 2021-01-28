Під час зустрічі радників "нормандської четвірки", що відбулася 12 січня у Берліні, сторони не знайшли остаточних рішень у питанні війни на Донбасі. Попри це, Андрій Єрмак наголосив, що переговори не зайшли в глухий кут.

Джерело: НВ

За словами очільника Офісу Президента, сам факт того, що ці переговори відбуваються, говорить про те, що діалог триває.

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Єрмак пояснив, що наразі триває обговорення так званих кластерів, які запропонувала французька та німецька сторони. На їх базі згодом може з'явитися дорожня карта.

Ми маємо своє бачення, його підтримують наші партнери. Природно, це викликає численні суперечки й дискусії з боку представників Росії. Одне з питань: хто є представником територій, як це записано в Мінських угодах,

– додав очільник ОП.

Як заявив Єрмак, Україна вважає представниками територій людей, які були змушені виїхати після окупації окремих районів. І саме ці люди, на думку Єрмака, мають повне право бути повноважними представниками.

Також очільник ОП зауважив, що говорити про глухий кут неможливо з тієї причини, що пішов уже майже сьомий місяць перемир'я.

Зверніть увагу! Нове перемир'я на Донбасі триває з липня 2020 року. Однак проросійські бойовики регулярно обстрілюють наші позиції. Зазвичай обстріли мають провокативний характер, окупанти хочуть спровокувати наших бійців до вогню у відповідь. Аби потім звинуватити Україну у зриві домовленостей.

Зауважимо, що остання зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 27 січня. Через пандемію коронавірусу її учасники спілкувались у форматі відеоконференції.

Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі.

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

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