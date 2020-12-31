В Офісі Президента вважають, що рішення щодо карантину в Україні були правильними. Окрім цього, влада й надалі не зупиняється та працює над боротьбою з пандемією COVID-19.

Карантин допоміг мінімізувати рівень захворюваності. Таку думку висловив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє пресслужба ОП.

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За словами Єрмака, вчені підрахували, що жорсткий карантин навесні та адаптивний влітку допомогли уникнути масштабної трагедії. Якби цього не запровадили – кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця 2020 року могла скласти 125 – 145 тисяч.

Загальні рішення щодо карантину були правильними,

– сказав Єрмак.

Він запевнив, що до пандемії не були готовими навіть найпотужніші країни. Однак Україна, на щастя, має меншу відносну смертність у порівнянні з Великою Британією, Францією чи Італією.



Нові обмеження карантину / Інфографіка 24 каналу