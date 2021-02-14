Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився щодо можливого об'єднання "Слуг народу" з іншими політсилами у Верховній Раді. Хоч наразі конкретних домовленостей немає, розглядають варіант об'єднання з "Батьківщиною".

Думку про можливість об'єднання з цією політсилою керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив в ефірі одного з телеканалів.

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Все можливо. Але можливо в якому контексті? Партія "Слуга народу" завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, курс президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, підтримують реформи, боротьбу з корупцією…,

– зазначив Єрмак.

Він припустив: якщо з тими чи іншими політичними силами вдасться знайти спільну мову і бачення реформ в країні, то чому б не об'єднатися для спільного блага. Водночас керівник Єрмак уточнив, що "про якісь конкретні домовленості поки не йдеться".