Єрмак знову представив Україну на нормандській зустрічі: деталі

Відбулася чергова зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Участь у заході взяв і очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Джерело: Офіс Президента України

Зустріч радників нормандських лідерів відбулася 27 січня. Через пандемію коронавірусу її учасники спілкувались у форматі відеоконференції.

Зверніть увагу Розширення нормандського формату щодо Донбасу: Росія назвала свою умову

Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі.

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

Остання зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбулася 12 січня у Берліні: головне