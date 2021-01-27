Єрмак знову представив Україну на нормандській зустрічі: деталі

27 січня 2021 , 21:34
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Відбулася чергова зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Участь у заході взяв і очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Джерело: Офіс Президента України

Зустріч радників нормандських лідерів відбулася 27 січня. Через пандемію коронавірусу її учасники спілкувались у форматі відеоконференції.

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Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

  • Сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі.
  • Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.
Зауважимо! Цей захід мав пройти ще 22 січня. Але його перенесли за проханням України. Причина – смертельна пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

Остання зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбулася 12 січня у Берліні: головне

  • Захід тривав понад 6 годин.
  • Україну там представляв також Андрій Єрмак.
  • Сторони обговорювали питання щодо виконання домовленостей саміту в Парижі, а також імплементацію виконання Мінських домовленостей.
  • Усі сторони підкреслили прихильність до продовження режиму припинення вогню.
  • За словами Єрмака, це був "непростий, але конструктивний і змістовний діалог".
  • До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.