Єрмак знову представив Україну на нормандській зустрічі: деталі

Відбулася чергова зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Участь у заході взяв і очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Джерело: Офіс Президента України
Зустріч радників нормандських лідерів відбулася 27 січня. Через пандемію коронавірусу її учасники спілкувались у форматі відеоконференції.
Зверніть увагу Розширення нормандського формату щодо Донбасу: Росія назвала свою умову
Підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки"
- Сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі.
Зауважимо!
- Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.
Цей захід мав пройти ще 22 січня. Але його
перенесли за проханням України
. Причина –
смертельна пожежа в будинку для літніх людей у Харкові
.
Остання зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбулася 12 січня у Берліні: головне
- Захід тривав понад 6 годин.
- Україну там представляв також Андрій Єрмак.
- Сторони обговорювали питання щодо виконання домовленостей саміту в Парижі, а також імплементацію виконання Мінських домовленостей.
- Усі сторони підкреслили прихильність до продовження режиму припинення вогню.
- За словами Єрмака, це був "непростий, але конструктивний і змістовний діалог".
- До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.