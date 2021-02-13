Мінські угоди майже неможливо виконати – у тій редакції, в якій їх підписали. Але Україна робить і робитиме все можливе, щоб зі свого боку їх повністю дотримуватися.

Про це очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак говорив у ніч проти 13 лютого в ефірі одного з українських телеканалів.

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Чи виконуватиме Україна мінські домовленості

Глава Офісу Президента наголосив, що Україна та президент Зеленський неодноразово запевняли, що робитимуть все можливе, аби дотримуватися принципів, закладених у мінських угодах.

Якщо говорити чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, мені іноді здається, що вони й підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо,

– при цьому заявив Андрій Єрмак.

Що зараз відбувається у мінському процесі

Єрмак каже, що є прогрес у перемовинах щодо ситуації на Донбасі. Але ці перемовини "йдуть дуже повільно і складно".

Про підтримку міжнародних партнерів

Україна наразі змогла "підняти рівень беззастережної підтримки з боку європейських партнерів – Німеччини й Франції". Важливо й те, що на Донбасі побували представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Швеції:

"Нам важливо, що вони приїхали, і на власні очі побачили, що відбувається, а також і те, як Україна виконує свої зобов'язання".

Про режим припинення вогню

Єрмак запевнив, що на Донбасі "режим припинення вогню триває" – попри провокації з боку Росії та бойовиків, які "непорівнянні з тими часами, коли режиму не було".

Не можна приховувати, що є загиблі й поранені. Та якщо ми порівняємо цифри втрат, які наша армія зазнавала за аналогічний період, наприклад, рік тому – то, безумовно, це в рази менше,

– вважає глава ОП.

Про необхідні зміни у мінському процесі

Мінський процес, вважає Андрій Єрмак, потрібно відкоригувати – щоб надати "імпульсу переговорам та врятувати їх".

Адже за 6 років від підписання мінських домовленостей "фактично відчутних результатів немає".

Про залучення США до переговорів по Донбасу

Є нормандський формат, в якому 4 сторони – Україна, Росія, Німеччина та Франція. Щоб залучити до цього формату когось іще, потрібна згода усіх учасників. Росія ж, ясна річ, на таке не піде.

Однак Україна розраховує на підтримку США.

Я абсолютно впевнений, що США як стратегічний партнер України повинні й можуть зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту та у врегулюванні питання з поверненням українських територій,

– підсумував Андрій Єрмак.

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