Андрій Єрмак закликав послів G7 та ЄС підтримати Україну в її прагненні повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі. З таким проханням керівник Офісу Президента України звернувся під час зустрічі, яка відбулася в режимі відеоконференції.

Головна увага була приділена саме безпековій ситуації на окупованому Росією Донбасі. Андрій Єрмак поінформував послів про підсумки відеоконференції політичних радників лідерів держав "нормандської четвірки", яка відбулася 18 березня.

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Про перемир'я на Донбасі

Єрмак зауважив, що російська сторона не підтримала українські ініціативи. Також окупанти відмовилися від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки ТКГ, що пропонувала українська сторона.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій у будь-якому форматі для ухвалення конкретних рішень і повернення до забезпечення безумовного режиму припинення вогню, щоб потім рухатися далі до встановлення миру на Донбасі.

Крім того, Єрмак поінформував послів про створення в Україні Центру з протидії дезінформації, який незабаром розпочне роботу на базі Ради національної безпеки й оборони.

Важливо! Ключовою метою діяльності Центру буде протидія російській пропаганді та дезінформації. Як раніше повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, бажання співпрацювати з новоствореним органом уже виявили партнери з-за кордону.

Про погром ОП

Коментуючи інциденти, які сталися під час масової акції біля будівлі Офісу Президента 20 березня, Єрмак запевнив, що позиція Володимира Зеленського залишається незмінною – всі громадяни України мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.

Люди, які прийшли на Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність,

– зазначив він.

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Протести на підтримку Сергія Стерненка: головне

Мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка відбувся 20 березня на Банковій. Мітингувальники діяли агресивно та облили фарбою будівлю Офісу Президента.

На протестах під ОП правоохоронці затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Згодом йому висунули обвинувачення.

За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

У "Слузі народу" висловили обурення діями прихильників активіста та ініціювали проведення позачергового засідання, в якому мають взяти участь силовики.

Про боротьбу з COVID-19

Андрій Єрмак поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії COVID-19, яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою. Він повідомив, що в Україні вже вакцинували майже 112 тисяч громадян.

Вакцинація є надзвичайно важливою, тому ми робимо все, щоб українці мали можливість отримати необхідні щеплення,

– наголосив керівник Офісу Президента.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні