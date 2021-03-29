Глава ОП Андрій Єрмак розповів раднику Джозефа Байдена про ескалацію на Донбасі та останні непоправні втрати на фронті. Він зазначив: штати могли б активніше сприяти миру на Донбасі.

Андрій Єрмак телефоном поговорив з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Мова зайшла про війну на Донбасі, втрати останніх днів і навіть про вступ України до НАТО.

До речі США посилять санкції і вже повідомили про це Німеччину, – Блінкен про "Північний потік-2"

Розмова Єрмака і Саллівана: головне

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи "Кримська платформа",

– сказав керівник Офісу Президента.

Ескалація на Донбасі

Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі. Він відзначив, що в останні тижні збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих. "Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів", – зазначив він.

Важливо! 26 березня під час обстрілу проросійськими бойовиками Шумів на Донеччині загинули 4 бійці. Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників.

США могли б відіграти активнішу роль щодо Донбасу

Керівник Офісу Глави держави додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Відтак подякував за надання важливої безпекової допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Йдеться про підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ.

Плани щодо НАТО

Єрмак зауважив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО і розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі.

Він зауважив, що Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема втрачаючи життя найкращих своїх громадян.

Про центр протидії дезінформації і його керівника

Американському колезі Єрмак розповів про ініціативу Володимира Зеленського створити Центр протидії дезінформації. До речі, в ОП зазначили: керівника цього відомства невдовзі представлять громадськості.

Нагадаємо Війна з пропагандою: Зеленський підписав указ про створення Центру протидії дезінформації

Реформи в Україні

Джейкоб Салліван відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

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