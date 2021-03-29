США могли б зіграти активнішу роль щодо миру на Донбасі, – Єрмак поговорив з радником Байдена
Глава ОП Андрій Єрмак розповів раднику Джозефа Байдена про ескалацію на Донбасі та останні непоправні втрати на фронті. Він зазначив: штати могли б активніше сприяти миру на Донбасі.
Джерело:Офіс Президента
Андрій Єрмак телефоном поговорив з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Мова зайшла про війну на Донбасі, втрати останніх днів і навіть про вступ України до НАТО.
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Розмова Єрмака і Саллівана: головне
Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи "Кримська платформа",
– сказав керівник Офісу Президента.
- Ескалація на Донбасі
Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі. Він відзначив, що в останні тижні збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих. "Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів", – зазначив він.
- США могли б відіграти активнішу роль щодо Донбасу
Керівник Офісу Глави держави додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.
Відтак подякував за надання важливої безпекової допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Йдеться про підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ.
- Плани щодо НАТО
Єрмак зауважив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО і розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі.
Він зауважив, що Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема втрачаючи життя найкращих своїх громадян.
- Про центр протидії дезінформації і його керівника
Американському колезі Єрмак розповів про ініціативу Володимира Зеленського створити Центр протидії дезінформації. До речі, в ОП зазначили: керівника цього відомства невдовзі представлять громадськості.
Нагадаємо Війна з пропагандою: Зеленський підписав указ про створення Центру протидії дезінформації
- Реформи в Україні
Джейкоб Салліван відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.
Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.
США і Україна: останні новини
- До річниці незаконного вторгнення Росії в Україну – 26 лютого – на сайті Білого дому з'явилося оголошення, що США і надалі буде підтримувати Україну.
- У заяві Байден зазначив, що США разом з Україною виступатимуть проти агресії Кремля. А також робитимуть усе для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії.
- Втім, з часу інавгурації Байдена, між ним і Зеленським досі не відбулася розмова. А ось із Путіним Байден вже мав телефонні переговори. Лідери говорили про двосторонні відносини й домовилися продовжувати контакти.
- Проте опісля Байден зробив резонансну заяву, що "Путін – вбивця і має відповідати за свої вчинки". В Кремлі на це відреагували різко, а сам Путін заявив, що хоче дебатів у прямому ефірі з Байденом.
- Нещодавно Джозеф Байден дав перший брифінг на посту президента. На жаль, про Україну і відносини з Росією у ньому так мова і не зайшла.
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