Єрмак поговорив з радником Байдена: чому це дуже добре

Джерело:фейсбук Володимира Фесенка
Ще одна провокація Кремля, націлена і на руйнування Нормандського формату, і на те, щоб примусити Україну до прямих переговорів з сепаратистами, витіснивши Україну з міжнародних форматів переговорів по Донбасу. Далі читайте російською.
О попытках России организовать переговоры с Германий и Францией по Донбассу без участия Украины. Очевидно, что Берлин и Париж настороженно отнеслись к таким предложениям Москвы. И правильно. Но и официальный Киев должен очень жестко отреагировать на такого рода провокации.
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Здесь недостаточно заявлений пресс-секретаря МИД. Должны быть прямые контакты нашего министра иностранных дел с коллегами в Париже и Берлине с резко критичной оценкой московских "инициатив" и принципиальной позицией о недопустимости переговоров по Украине без участия Украины. Такие же сигналы должны быть и со стороны Офиса Президента коллегам по нормандскому формату.
На сайте Президента Украины появилась информация о телефонном разговоре между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и советником Президента США Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. О чем говорит эта информация?
Во-первых, американцы наконец-то озаботились обострением ситуации на Донбассе.
Тем более, что россияне еще хотят и расколоть Нормандский формат. Надеюсь, что теперь координации действий между США и Украиной по всем этим вопросам будет больше.
Во-вторых, в роли коммуникатора с представителем Администрации Байдена выступил Андрей Ермак. Значит в распределении функций на Банковой американское направление остается за ним.
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В-третьих, это опровергает страшилки про изоляцию украинского руководства, которые запускают из Москвы, а заодно из некоторых киевских кабинетов.