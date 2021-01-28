Двопартійна підтримка була й буде, – Єрмак про спроби зіпсувати відносини України та США

В Офісі Президента запевняють, що нікому не вдасться зіпсувати відносини між Україною і США. Багато сил як всередині країни, так і ззовні намагалися розсварити держави, але їм не вдалося це зробити.
Джерело: Інтернет-представництво Президента України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна мала двопартійну підтримку США, так буде й надалі.
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Єрмак зазначив, що Київ проти будь-яких втручань як у справи іншої держави, так і України.
За дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають,
– мовиться у заяві глави ОП.
За словами Єрмака, Державне бюро розслідувань вже проводить розслідування спроб втручання у внутрішні справи України. Влада очікує, що правоохоронці зможуть відповісти на багато запитань.
"Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова", – сказав він.