Двопартійна підтримка була й буде, – Єрмак про спроби зіпсувати відносини України та США

В Офісі Президента запевняють, що нікому не вдасться зіпсувати відносини між Україною і США. Багато сил як всередині країни, так і ззовні намагалися розсварити держави, але їм не вдалося це зробити.

Джерело: Інтернет-представництво Президента України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна мала двопартійну підтримку США, так буде й надалі.

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Причетних до провокацій покарають

Єрмак зазначив, що Київ проти будь-яких втручань як у справи іншої держави, так і України.

За дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають,

– мовиться у заяві глави ОП.

Правоохоронці вже порушили справу

За словами Єрмака, Державне бюро розслідувань вже проводить розслідування спроб втручання у внутрішні справи України. Влада очікує, що правоохоронці зможуть відповісти на багато запитань.

Про відносини зі США та американські санкції

Єрмак висловив сподівання, щоб співпраця з новою адміністрацією США вийшла на абсолютно новий якісний рівень.

Він також висловив позицію президентської фракції "Слуга Народу" щодо американських санкції проти нардепа Олександра Дубінського.

"Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова", – сказав він.

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