Двопартійна підтримка була й буде, – Єрмак про спроби зіпсувати відносини України та США
В Офісі Президента запевняють, що нікому не вдасться зіпсувати відносини між Україною і США. Багато сил як всередині країни, так і ззовні намагалися розсварити держави, але їм не вдалося це зробити.
Джерело: Інтернет-представництво Президента України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна мала двопартійну підтримку США, так буде й надалі.
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Причетних до провокацій покарають
Єрмак зазначив, що Київ проти будь-яких втручань як у справи іншої держави, так і України.
За дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають,
– мовиться у заяві глави ОП.
Правоохоронці вже порушили справу
За словами Єрмака, Державне бюро розслідувань вже проводить розслідування спроб втручання у внутрішні справи України. Влада очікує, що правоохоронці зможуть відповісти на багато запитань.
Про відносини зі США та американські санкції
- Єрмак висловив сподівання, щоб співпраця з новою адміністрацією США вийшла на абсолютно новий якісний рівень.
- Він також висловив позицію президентської фракції "Слуга Народу" щодо американських санкції проти нардепа Олександра Дубінського.
"Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова", – сказав він.
Про ситуацію навколо Дубінського: що варто знати
- Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нардепа Олександра Дубінського та кількох громадян й інформаційних ресурсів з України.
- Усіх їх звинувачують у втручанні у вибори президента США та діях проти одного з кандидатів – Джозефа Байдена.
- У "Слузі народу" запевнили, що для ретельного розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський на певний час вийшов з фракції.
- За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно припинити членство у фракції.
- Своєї вини нардеп не визнає.
- 26 січня він звернувся до Зеленського й попросив про особисту зустріч.
- За даними Центру протидії корупції, Офіс генпрокурора відкрив 2 кримінальні провадження проти Дубінського. Йому інкримінують ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
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