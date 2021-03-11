Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої двадцятки". Віднині консультації у такому складі відбуватимуться регулярно.

Під час зібрання він розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі. Зустріч відбулася 10 березня в Офісі Президента.

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Перемир'я вважали великим здобутком

Очільник ОП заявив, що протягом декількох місяців від початку запровадження режиму припинення вогню на Донбасі – це було надзвичайно великим здобутком.

Андрій Єрмак зазначив, що за цей час вдалося зберегти життя багатьох бійців ЗСУ. Однак віднедавна режим тиші дедалі частіше порушується бойовикам, через що Україна втрачає своїх захисників.

Він наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування у переговорах у нормандському та мінському форматах.

Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема у безпековій робочій групі ТКГ.

Єрмак подякував партнерам

Глава Офісу Президента висловив подяку партнерам України з "нормандської четвірки" – Франції та Німеччині за їхні пропозиції та зусилля у питанні досягнення миру на Донбасі.

Він повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту.



Єрмак провів зустріч з послами G20 / Фото Офісу Президента

Кримська платформа – робочий інструмент

Андрій Єрмак також поінформував послів про проведення в Україні напередодні 30-річчя незалежності установчого саміту Кримської платформи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква додав, що Кримська платформа, до участі у якій запрошені лідери країн G20, є передусім інструментом для повернення питання щодо Криму у міжнародний порядок денний.

Президент Володимир Зеленський хоче говорити про конкретні інструменти з деокупації Криму, захисту прав людей, які живуть на півострові. Україна хоче представити робочий інструмент, і ми дуже активно працюємо над розробкою цього інструменту цілодобово,

– пояснив він.

Україна хоче розширити відносини з G20

Команда Володимира Зеленського з великою перспективою дивиться на розширення горизонтів взаємодії з країнами "Великої двадцятки". Мовиться про:

дипломатичні;

політичні;

економічні.

Андрій Єрмак запропонував розглянути можливості та нові варіанти участі України у регіональних форматах для більшої інтеграції із сусідніми європейськими державами. А також налагодити роботу з сусідами у Чорному морі на найвищому рівні.

Україна може стати цікавим ринком для іноземних інвестицій

Глава Офісу Президента додав, що вони хочуть залучити інституційних і приватних інвесторів для того, щоб Україна могла стати цікавим ринком для іноземних інвестицій.

Ми будемо здійснювати поїздки та представляти Україну на всіх континентах і будемо раді, якщо ви зможете сприяти налагодженню контактів з вашими інвестиційними фондами та інститутами фінансового розвитку,

– підсумував очільник ОП.



Зустріч з послами G20 в ОП / Фото Офіс Президента