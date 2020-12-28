Станом на грудень 2020 року узгоджено 4 нових ділянки розведення сил на Донбасі. Однак інформації про дату початку розведння наразі немає.

Окрім того, наразі невідомо, про які саме території мовиться. Узгодження ділянок розведення анонсував глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє "Новое время". Актуально На Донбасі виявили новий бронетранспортер збройних сил Росії: докази Попередньо узгоджено чотири точки розведення на лінії зіткнення на Донбас,

– наголосив Єрмак. Що відомо про розведення сил на Донбасі У листопаді 2020 року у Тристоронній контактній групі розповіли, що сторонам вдалося узгодити 4 нові точки розведення сил і засобів в зоні бойових дій. Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – на Луганщині;

Григорівка – на Донеччині. Зверніть увагу! На Донбасі режим тиші діє з 27 липня 2020 року. Воїни ЗСУ дотримуюся усіх умов та не реагують на провокації ворога. Водночас російські бойовики постійно порушують "тишу". Українські воїни зауважили, що дії окупантів стають все агресивнішими. Детальніше читайте тут.