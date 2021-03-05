Єрмак анонсував повне перезавантаження Конституційного Суду

Андрій Єрмак вважає, що оновлення регламенту роботи та складу Конституційного Суду України може відбутися вже незабаром. Повне перезавантаження КСУ розпочнеться зі зміни його керівника.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої та зовнішньої політики України з "Європейським політичним центром" заявив, що судова реформа йде в нормальному робочому і конструктивному режимі.

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ОП про перезавантаження КСУ

Була команда президента. Він – драйвер судової реформи. Незабаром ми зможемо говорити про повне перезавантаження Конституційного Суду, яке, сподіваюся, почнеться зі зміни його керівника, який повністю дискредитував себе і своє відомство,

– зазначив Єрмак.

За його словами, "днями була представлена 3-річна Стратегія розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства, і Україна досягне на цьому шляху успіху".

Єрмак також нагадав, що "в Україні майже завершена реформа прокуратури".

Чому говорять про перезавантаження КСУ

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Таке рішення розкритикували і українське суспільство, і міжнародні партнери.

Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Таке рішення розкритикували і українське суспільство, і міжнародні партнери. 28 грудня Офіс генерального прокурора надіслав поштою повідомлення про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому в підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.

29 грудня Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня.

Представники G7 закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України. До питання радять повернутися після встановлення прозорих процесів добору суддів.



Що варто знати про Тупицького / Інфографіка 24 каналу