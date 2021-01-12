У Берліні 12 січня завершилися переговори радників "нормандської четвірки". Зустріч тривала понад 6 годин, однак остаточних рішень у питанні війни на Донбасі знайти не вдалося.

Українську делегацію очолював керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомили у пресслужбі ОП.

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Як Єрмак оцінив зустріч

Очільник ОП у коментарі "Укрінформу" заявив, що у Берліні відбувся "непростий, але конструктивний і змістовний діалог".

Будемо сподіватися, що зробимо кілька наступних кроків уже наступного тижня… Перерва буде недовгою,

– наголосив Єрмак.

Він поінформував, що спілкування радників відбудеться 22 січня у другій половині дня в режимі відеоконференції.

Єрмак визнав, що не може говорити про якісь домовленості. Глава ОП не став розкривати деталей перемовин, зауваживши, що "діалог триває, дискусія продовжується".

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Позиція Росії

Представник Росії заявив, що остаточних рішень у питанні знайти не вдалося.

Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи й підходи до формування дорожньої карти тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту,

– сказав Козак.

Позиція Франції

У французькому МЗС додали, що Франція продовжує докладати зусиль у нормандському форматі, щоб встановити міцний мир на Донбасі. Франція закликає всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання під час паризького саміту 2019 року.

Ми закликаємо всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання та продовжувати конструктивні обговорення порядку денного, погодженого на саміті,

– підкреслили у відомстві.

Про що говорили у Берліні

На перемовинах у німецькій столиці, які тривали трохи понад 6 годин, Зокрема, обговорювалося питання щодо виконання домовленостей саміту в Парижі, а також імплементація виконання Мінських домовленостей.

Усі сторони підкреслили прихильність до продовження режиму припинення вогню.

Це п'ята зустріч у Берліні після саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.

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