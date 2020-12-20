У Вірменії з 19 по 21 грудня оголосили триденну жалобу за загиблими під час конфлікту у Нагірному Карабасі. З цієї нагоди у столиці країни Єревані в суботу пройшов жалобний марш, очолив ходу прем’єр Нікол Пашинян. Аналогічні заходи організували й опозиційні сили.

Пам'ять про загиблих в Карабасі: деталі маршу на чолі з Пашиняном

Хода пройшла від площі Республіки до меморіального комплексу Єраблур. Участь у заході взяли кілька сотень людей. На місці працювали посилені загони поліції. Про це повідомляє ТАСС.

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Під час ходи деякі учасники маршу скандували на підтримку прем'єра. Однак Пашинян закликав їх цього не робити.

Не треба овацій і промов, давайте крокувати мовчки,

– звернувся вірменський прем’єр до своїх прихильників на початку маршу.

Прихильники опозиції також взяли участь у заході. Матері загиблих воїнів перегородили дорогу до пантеону прем'єр-міністру Ніколу Пашіняну і його прихильникам. Кричали: "Нікол – зрадник".

Попри протести, прем'єр усе ж зумів пройти до надгробків і запалити ладан. Нікол Пашинян йшов в супроводі поліцейських.

Жалобна хода у пам'ять про загиблих у Карабасі ледь не переросла в заворушення: дивіться відео

Інші марші опозиції

Вірменські ЗМІ повідомляють, про ще щонайменше 2 ходи опозиції у пам'ять про загиблих в Карабасі. Одна з них була мовчазною та пройшла маршрутом від площі Свободи до храму святого Григорія Просвітителя в Єревані.

Серед учасників заходу можна було побачити голову партії "Вірменія, що процвітає" Гагіка Царукяна, лідера "Руху в ім'я порятунку батьківщини" Вазгена Манукяна, ексдиректор Ради нацбезпеки, очільника партії "Вітчизна" Артура Ванецяна та інших опозиціонерів.

Хода опозиціонерів у пам'ять про загиблих в Карабасі: дивіться відео

Ще одна хода стартувала ввечері від площі Гарегіна Ндже до комплексу Єраблур. Учасники цього заходу запалили смолоскипи. Також тримали в руках свічки та лампадки. А вже на території пантеону прочитали молитви. Участь у марші взяли кілька тисяч прихильників опозиції.

Факельна хода у пам'ять про загиблих у Карабасі: дивіться відео

Скільки людей загинуло в Нагірному Карабасі

Міністерство охорони здоров'я Вірменії підтвердило загибель 2 317 солдатів у війні в Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану оголосили про 2 783 загиблих військовослужбовців у війні в Карабасі. Ще понад 100 військових зникли безвісти.

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Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі

Напружені стосунки між Вірменією та Азербайджаном тривають вже не одне десятиліття. Однак активні бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.

Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.

У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.

Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.