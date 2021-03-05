Анжела Єременко звільнилася із ЦВК після цькування через пост про подарований вібратор. Своїми враженнями від секс-іграшки експосадовиця поділилася в особистому блозі Bad Mama.

Анжела Єременко обіймала посаду помічниці голови Центральної виборчої комісії. Окрім того, жінка видала власну книгу IMAGO та активно веде блог у фейсбуці.

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Єременко зізнається: її місією було змінити застарілу комунікацію організації та сформувати сильну команду.

Експосадовиця розповіла, що за цей час їй вдалося багато змінити. Однак 1 березня вона написала заяву про звільнення.Насамперед тому, що державні структури України наразі, на жаль, не потребують нових людей.

Мені – 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, у моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією,

– заявила Єременко.

За словами авторки, левова частка суспільства досі не готова визнати, що людина має право бути собою, навіть якщо вона працює на державу.

"Ми скаржимося на чиновників, не розуміючи, що вони є точним відбитком нашого світогляду", – наголосила Єременко.

За словами авторки, після публікації допису про вібратор вона отримала шквал грубої критики з боку користувачів мережі. Зокрема, їй рекомендували засунути іграшку "собі у ср*ку", називали "потворою" та закликали "подарувати їй бика".

Про що ж був пост

Єременко розповіла читачам, що на День Валентина їй подарували вібратор. Однак, на жаль, іграшка виявилася зламаною.

Спершу Єременко та її хлопець намагалися "реанімувати" вібратор та навіть консультувалися телефоном з працівниками секс-шопу.

Зрештою, інтимну іграшку довелося здати у ремонт. Свято було зіпсоване. Єременко наголосила: щоб не розчаровуватися, варто купувати товари лише у перевірених крамницях.