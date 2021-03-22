В Єгипті помер відомий український волонтер Юрій Юрасюк

Джерело:"РБК-Україна"
На популярному єгипетському курорті помер український волонтер Юрій Юрасюк. Чоловік опинився в лікарні Шарм-ель-Шейха на апараті штучної вентиляції легень через коронавірус та не зміг подолати недугу. Наразі вирішують питання про допомогу родині загиблого і репатріацію його тіла в Україну.
Про це виданню повідомили в посольстві України в Єгипті. Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха ще 19 березня.
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Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала,
– зазначили дипломати.
Наразі посольство сприяє в репатріації труни з тілом загиблого в Україну.
Крім того, в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. Він зустрівся з дружиною волонтера та надав їй підтримку, зокрема й адвокатську.
За словами посла Євгена Микитенка, смерть Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за дорученням єгипетського міністра туризму в посольство зі словами співчуття телефонували єгипетські високопосадовці.
Посол також розповів, що єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по перебування рідних загиблого в Єгипті.
Юрій Юрасюк був відомим волонтером / Фейсбук Анатолія Кушнірчука