В Єгипті помер відомий український волонтер Юрій Юрасюк
На популярному єгипетському курорті помер український волонтер Юрій Юрасюк. Чоловік опинився в лікарні Шарм-ель-Шейха на апараті штучної вентиляції легень через коронавірус та не зміг подолати недугу. Наразі вирішують питання про допомогу родині загиблого і репатріацію його тіла в Україну.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це виданню повідомили в посольстві України в Єгипті. Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха ще 19 березня.
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Що кажуть в посольстві
Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала,
– зазначили дипломати.
Наразі посольство сприяє в репатріації труни з тілом загиблого в Україну.
Крім того, в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. Він зустрівся з дружиною волонтера та надав їй підтримку, зокрема й адвокатську.
За словами посла Євгена Микитенка, смерть Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за дорученням єгипетського міністра туризму в посольство зі словами співчуття телефонували єгипетські високопосадовці.
Посол також розповів, що єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по перебування рідних загиблого в Єгипті.
Що відомо про Юрія Юрасюка
- Він – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня. Безкоштовно лікував зуби дітям зі сімей, чиї члени загинули на Донбасі.
- Кілька років був волонтером "Бучанської Варти". Від початку російської агресії на Сході допомагав українській армії.
Юрій Юрасюк був відомим волонтером / Фейсбук Анатолія Кушнірчука
Волонтер захворів в Єгипті: основне
- Юрій Юрасюк поїхав разом з дружиною Ольгою і 2 дочками в Єгипет на відпочинок на початку березня.
- На третій день йому стало зле – почався сильний кашель, проблеми з диханням.
- Чоловіка госпіталізували та поставили діагноз – пневмонія. А 9 березня Юрасюка під'єднали до апарату ШВЛ.
- Результати аналізів підтвердили коронавірус.
- Сім'ю і друзів чоловіка не ізольовували, тому що в них тест не підтвердив COVID-19.
- Друзі та туроператор допомогли здоровим членам сім'ї повернутися додому. Однак згодом дружина Ольга Юрасюк повернулася в Єгипет і оселилася біля госпіталю. Їй не дозволяли бачитися з чоловіком, навіть спілкуватися телефоном. Лікарі говорили, що Юрій дуже слабкий, тому йому потрібно берегти сили.
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