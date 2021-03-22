На популярному єгипетському курорті помер український волонтер Юрій Юрасюк. Чоловік опинився в лікарні Шарм-ель-Шейха на апараті штучної вентиляції легень через коронавірус та не зміг подолати недугу. Наразі вирішують питання про допомогу родині загиблого і репатріацію його тіла в Україну.

Про це виданню повідомили в посольстві України в Єгипті. Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха ще 19 березня.

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Що кажуть в посольстві

Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала,

– зазначили дипломати.

Наразі посольство сприяє в репатріації труни з тілом загиблого в Україну.

Крім того, в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. Він зустрівся з дружиною волонтера та надав їй підтримку, зокрема й адвокатську.

За словами посла Євгена Микитенка, смерть Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за дорученням єгипетського міністра туризму в посольство зі словами співчуття телефонували єгипетські високопосадовці.

Посол також розповів, що єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по перебування рідних загиблого в Єгипті.

Що відомо про Юрія Юрасюка

Він – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня. Безкоштовно лікував зуби дітям зі сімей, чиї члени загинули на Донбасі.

з Ірпеня. Безкоштовно лікував зуби дітям зі сімей, чиї члени загинули на Донбасі. Кілька років був волонтером "Бучанської Варти". Від початку російської агресії на Сході допомагав українській армії.



Юрій Юрасюк був відомим волонтером / Фейсбук Анатолія Кушнірчука

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