Від початку грудня Єгипет посилив перевірку негативних результатів ПЛР-тестів від українських туристів. Зокрема, кожен документ має мати підпис лікаря або спеціальний QR-код.

Результати тестів мають показати усі туристи віком від 6 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба посольства України в Єгипті.

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Деталі про вимоги

У сертифікаті обов'язково має бути зафіксована точна дата та час, коли людина здавала тест.

Результати ПЛР-тесту дійсні лише 72 години.

До розгляду приймають лише сертифікати, які видала офіційна лабораторія. Походження документа мусить бути офіційно зареєстрованим та містити печатку, підпис лікаря та/або QR-код, який підтвердить результат тесту на офіційному сайті лабораторії.

У сертифікатах заборонені будь-які виправлення та правки.

У сертифікаті мусять міститися дані про проведений вид тесту – типу RT-PCR.

Мова сертифікату – англійська.

У документі необхідно зазначити інформацію про людину, яка здавала тест.

Сертифікати, які написані від руки, до розгляду не приймають.

Якщо у єгипетської сторони виникнуть певні запитання щодо результату ПЛР-тесту, туриста змусять після прильоту пройти повторне тестування. Якщо виявиться, що мандрівник – заражений, його ізолюють.