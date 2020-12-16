Єгипет змінив вимоги до тесту на COVID-19 для українських туристів
Від початку грудня Єгипет посилив перевірку негативних результатів ПЛР-тестів від українських туристів. Зокрема, кожен документ має мати підпис лікаря або спеціальний QR-код.
Результати тестів мають показати усі туристи віком від 6 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба посольства України в Єгипті.
Актуально Єгипет вводить нові вимоги до тестів туристів: що зміниться
Деталі про вимоги
- У сертифікаті обов'язково має бути зафіксована точна дата та час, коли людина здавала тест.
- Результати ПЛР-тесту дійсні лише 72 години.
- До розгляду приймають лише сертифікати, які видала офіційна лабораторія. Походження документа мусить бути офіційно зареєстрованим та містити печатку, підпис лікаря та/або QR-код, який підтвердить результат тесту на офіційному сайті лабораторії.
- У сертифікатах заборонені будь-які виправлення та правки.
- У сертифікаті мусять міститися дані про проведений вид тесту – типу RT-PCR.
- Мова сертифікату – англійська.
- У документі необхідно зазначити інформацію про людину, яка здавала тест.
- Сертифікати, які написані від руки, до розгляду не приймають.
Якщо у єгипетської сторони виникнуть певні запитання щодо результату ПЛР-тесту, туриста змусять після прильоту пройти повторне тестування. Якщо виявиться, що мандрівник – заражений, його ізолюють.
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