Український безвіз від березня де-факто заблокований. Через пандемію COVID-19 українці фактично не можуть вільно пересуватися світом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодних політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Про це він повідомив у інтерв'ю ТСН.

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Український безвіз не заблокований

За його словами, український безвіз не є заблокованим. Всі безвізи з Європейського Союзу перебувають у такому стані, адже пандемія COVID-19 стосується всіх. Міністр відзначив, що питання полягає не у присутності безвізу, а з ситуацією щодо коронавірусу.

Жодних політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз потерпаємо, це пандемія COVID-19,

– зазначив Кулеба.

Він запевнив: "Ми працюємо з ЄС, шукаємо таке рішення, щоб від пандемічних проблем безвізу найменше потерпали українці. Але ситуація в нашій країні не дозволяє нам вийти на прийнятний показник".

COVID-19 вводить у стан паніки

Коронавірус, як сказав міністр, продемонстрував, що навіть розвинені країни дуже легко ввести в стан паніки та істерики. "Зараз весь цей пил осяде, будуть ухвалені цивілізовані рішення, правила подорожей, до яких ми звикнемо і будемо за ними подорожувати", – також він сказав.

Зверніть увагу! Станом на 30 грудня, в Україні зареєстрували 1 045 348 хворих на коронавірус. З них 7 986 зафіксували за минулу добу. Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медпрацівники.

Кулеба додав, що для відкриття кордонів ЄС для українців не є питання вакцинації, а зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні. За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 – у Європі.

Відкриття кордонів ЄС для українців: коротко