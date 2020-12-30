Єдиною проблемою українського безвізу є COVID-19, – Кулеба
Український безвіз від березня де-факто заблокований. Через пандемію COVID-19 українці фактично не можуть вільно пересуватися світом.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодних політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Про це він повідомив у інтерв'ю ТСН.
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Український безвіз не заблокований
За його словами, український безвіз не є заблокованим. Всі безвізи з Європейського Союзу перебувають у такому стані, адже пандемія COVID-19 стосується всіх. Міністр відзначив, що питання полягає не у присутності безвізу, а з ситуацією щодо коронавірусу.
Жодних політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз потерпаємо, це пандемія COVID-19,
– зазначив Кулеба.
Він запевнив: "Ми працюємо з ЄС, шукаємо таке рішення, щоб від пандемічних проблем безвізу найменше потерпали українці. Але ситуація в нашій країні не дозволяє нам вийти на прийнятний показник".
COVID-19 вводить у стан паніки
Коронавірус, як сказав міністр, продемонстрував, що навіть розвинені країни дуже легко ввести в стан паніки та істерики. "Зараз весь цей пил осяде, будуть ухвалені цивілізовані рішення, правила подорожей, до яких ми звикнемо і будемо за ними подорожувати", – також він сказав.
Кулеба додав, що для відкриття кордонів ЄС для українців не є питання вакцинації, а зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні. За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 – у Європі.
Відкриття кордонів ЄС для українців: коротко
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8 грудня заявив, що кордони Євросоюзу для українців відкриються тоді, коли почне падати рівень захворюваності на коронавірус.
- Раніше Кулеба заявив, що зупиняти роботу аеропортів під час запровадження карантину недоцільно, а щодо відпочинку за кордоном, то поки посилення карантинних обмежень цьому не зашкодить.
- У Євросоюзі наразі не розглядають можливість відкрити кордон для країн третього світу. Глава представництва України в ЄС Микола Точицький заявив, це питання обговорять ише тоді, коли вакцинація від коронавірусу покаже перші позитивні результати.
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