Наразі відбувається новий прояв великого сценарію деолігархізації проросійського політика Віктора Медведчука. Врятувати його зможе лише президент Росії.

Не виключено, що ситуація навколо депутата з "Опозиційної платформи – За життя" закінчиться його евакуацією з України в напрямку держави-агресора. Таку думку в ефірі висловив ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко.

Актуально Медведчук втече з України, – Лещенко

За його словами, Медведчука і його жінку Оксану Марченко спіткало велике розчарування. Адже вони не мають суспільної підтримки і їх ніхто не захищає.

Вони бачать, що кільце звужується, а захистити їх немає кому. Єдиний захист (Медведчука – 24 канал) може бути Путін, який почне широкомасштабну ескалацію на Сході України. Але поки він на це не наважується,

– зазначив Лещенко.

Він зауважив, що президент Росії виглядатиме надто одіозно, коли активно "вписуватиметься" за Медведчука:

з одного боку, це фактично викриває його як свого прямого агента;

з іншого – у Путіна складна внутрішня ситуація в країні.

Вдарили у правильний момент

"Удар по Медведчуку нанесли у правильний момент. Саме тоді, коли Путін був найбільш послаблений внутрішньою кризою в Росії, зокрема опозиціонером Олексієм Навальним", – відзначив журналіст.

Лещенко розповів про перспективи кримінального переслідування Медведчука: дивіться відео

Лещенко: Агентура повинна маскуватись

Агентура, як сказав ексдепутат, повинна під щось маскуватися. Наприклад, телеканали проросійського депутата маскувались під журналістів, хоча й були агентами пропагандистського впливу. А сам Медведчук до створення ОПЗЖ маскувався під громадського діяча.

Він нагадав, що це сталось після 2006 року. Тоді Медведчук тотально програв парламентські вибори. І розумів, що не може бути ні в політиці, ні на дипломатичній службі, ні в урядових структурах.