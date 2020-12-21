Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков повідомив про те, що було підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення кредиту в розмірі 450 млн євро для ремонту і будівництва доріг.

Про це він написав на свої сторінці у фейсбуці.

"Фінансування ЄБРР буде складатися з трьох траншей – два з них на суму 290 млн євро будуть використані для реконструкції 275 км автодороги M-05 Київ – Одеса, третій – 160 млн – для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об'їзної дороги навколо Львова", – уточнив Кубраков.

Крім того, за сприяння ЄБРР будуть проведені заходи, спрямовані проти корупції в дорожній сфері.

Проєкт з ЄБРР щодо протидії корупції ми ініціювали ще на початку цього року. Зі старту "Великого будівництва" ми розуміли, що рекордне фінансування створює рекордні спокуси для зловживань. Багато речей ми змогли виправити вже в цьому році – створили додатковий контроль при відборі підрядників, прийнятті та оплаті виконаних робіт, впровадили незалежний технагляд,

– сказав Кубраков.

Нарешті, ЄБРР також профінансує заходи щодо забезпечення безпеки на дорогах. Як сказав голова Укравтодору, буде проведена оцінка дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг з метою визначення та пріоритизації найбільш небезпечних ділянок для реалізації заходів пом'якшення ризиків.

Як повідомлялося раніше, успіхи в реалізації інфраструктурних проєктів дозволили Укравтодору планувати стратегію на роки вперед, і Кубраков представив мегапроєкти, які будуть реалізовані до 2025 року, а саме:

ремонт доріг, що ведуть до прикордонних переходів, будівництво 2900 км цементобетонних доріг, масштабне відновлення і ремонт 1385 мостів.