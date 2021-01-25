Є загроза російського вторгнення, зокрема з Криму, – СБУ

25 січня 2021 , 11:23
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Станом на 2021 рік загроза російського вторгнення в Україну залишається. Зокрема, країна-агресор може напасти з боку окупованого Криму.

Джерело: "Радіо Свобода"

Росія проводить активну політику мілітаризації населення у Криму. Про це заявили у СБУ.

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Що ще кажуть у СБУ

  • Росія активно посилює угрупування своїх збройних сил, а також наступальний потенціал.
  • Країна-агресор регулярно проводить військові навчання поблизу кордону з Україною.
  • Процес мілітаризації кримських міст стає все активнішим.
Зверніть увагу! У вересні 2020 року СБУ повідомила про контрдиверсійні тренування на терористично вразливих об'єктах Херсонщини.

Що кажуть правозахисники

  • Росія проводить активну мілітаризацію серед дітей та підлітків.
  • Дітям з дитячого садка прищеплюють, що вони мають зі зброєю захищати Росію.
  • Окрім того, у школах займаються активною пропагандою служіння у російській армії.
  • Це є ганебним порушенням прав дітей.