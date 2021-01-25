Станом на 2021 рік загроза російського вторгнення в Україну залишається. Зокрема, країна-агресор може напасти з боку окупованого Криму.

Росія проводить активну політику мілітаризації населення у Криму. Про це заявили у СБУ, повідомляє "Радіо Свобода". Актуально Все ускладниться: Кулеба пояснив, чому деокупацію Криму і Донбасу треба розглядати окремо Що ще кажуть у СБУ Росія активно посилює угрупування своїх збройних сил, а також наступальний потенціал. Країна-агресор регулярно проводить військові навчання поблизу кордону з Україною. Процес мілітаризації кримських міст стає все активнішим. Зверніть увагу! У вересні 2020 року СБУ повідомила про контрдиверсійні тренування на терористично вразливих об'єктах Херсонщини. Що кажуть правозахисники Росія проводить активну мілітаризацію серед дітей та підлітків.

Дітям з дитячого садка прищеплюють, що вони мають зі зброєю захищати Росію.

Окрім того, у школах займаються активною пропагандою служіння у російській армії.

Це є ганебним порушенням прав дітей.