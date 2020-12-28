Чи є підстави для відсторонення Тупицького: відповідь нардепки
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу генерального прокурора. Йому мали вручити підозру про причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів у справі про заволодіння майном заводу в Зугресі Донецької області.
Генпрокуратура в межах кримінально-процесуального кодексу відреагувала на неявку голови КС до Офісу генпрокуратури. Про це в ефірі 24 каналу повідомила нардепка фракції "Слуги народу", представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.
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Які підстави для звільнення
За її словами, можливість відсторонення Тупицького передбачена Кримінально-процесуальним кодексом 154 статтею 3-ї статті. Там мовиться про те, що якщо особа призначається на посаду президентом, то до нього може бути направлене клопотання прокурора про її відсторонення.
На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду таке клопотання мають розглянути у будь-якому випадку,
– зазначила Совгиря.
Вона відзначила, що президент повинен звернутися до КСУ на підставі звернення генпрокурора. Після цього Конституційний Суд має ухвалити вмотивоване рішення, чи є підстави для подальшого перебування на посаді Тупицького чи варто його відсторонити.
Що відбуватиметься далі
Однозначної відповіді, що відбуватиметься далі, не може дати ні кримінально-процесуальний кодекс, ні закон про КСУ. Якщо кримінальне провадження буде доведене до кінця і закінчиться постановою вироку суду, то відповідно до Конституції України це буде підставою для припинення повноважень голови КСУ.
Відсторонення Тупицького: коротко
- Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький проігнорував повістку від Офісу генерального прокурора. Він мав прийти туди для проведення процесуальних дій 28 грудня. Йому надіслали підозру поштою.
- Його хочуть відсторонити з посади лише на 2 місяці. Суддю підозрюють у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом неправдивих показів свідка. Крім цього, раніше ЗМІ писали, що справа може стосуватись приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
- Журналісти оприлюднили записи розмов Тупицького із бізнесменом Владиславом Дрегером, які можуть свідчити про шахрайство очільника суду.
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