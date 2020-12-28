Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу генерального прокурора. Йому мали вручити підозру про причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів у справі про заволодіння майном заводу в Зугресі Донецької області.

Генпрокуратура в межах кримінально-процесуального кодексу відреагувала на неявку голови КС до Офісу генпрокуратури. Про це в ефірі 24 каналу повідомила нардепка фракції "Слуги народу", представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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Які підстави для звільнення

За її словами, можливість відсторонення Тупицького передбачена Кримінально-процесуальним кодексом 154 статтею 3-ї статті. Там мовиться про те, що якщо особа призначається на посаду президентом, то до нього може бути направлене клопотання прокурора про її відсторонення.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду таке клопотання мають розглянути у будь-якому випадку,

– зазначила Совгиря.

Вона відзначила, що президент повинен звернутися до КСУ на підставі звернення генпрокурора. Після цього Конституційний Суд має ухвалити вмотивоване рішення, чи є підстави для подальшого перебування на посаді Тупицького чи варто його відсторонити.

Що відбуватиметься далі

Однозначної відповіді, що відбуватиметься далі, не може дати ні кримінально-процесуальний кодекс, ні закон про КСУ. Якщо кримінальне провадження буде доведене до кінця і закінчиться постановою вироку суду, то відповідно до Конституції України це буде підставою для припинення повноважень голови КСУ.

Нагадаємо! Конституційний Суд України у жовтні вніс певні зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, він скасував покарання за брехню у деклараціях. Згодом виявилось, що у Тупицького була незадекларована ділянка у Криму. Більше про конституційний скандал читайте тут.

Відсторонення Тупицького: коротко