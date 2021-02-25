Служба безпеки України оголосила у державний розшук проросійського блогера Анатолія Шарія. Він вже вдруге за останній тиждень не з'явився на допит.

Всі розмови про те, що Шарій тільки займається дезінформацією, антиукраїнською пропагандою – це недостатнє пояснення. Таку думку в ефірі висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Анатолія Шарія оголосили в розшук

Загроза національної безпеки

За його словами, безумовно блогер виконує велику оперативну роботу. Адже створення партії, фактично захоплення влади через відповідні процедури, є загрозою національної безпеки.

В Литві є набагато більше можливостей для затримання і передачі Шарія в руки українських правоохоронних органів,

– зазначив Фейгін.

Він зауважив, що Шарій мав до 17 січня 2020 року притулок, який йому надала Литва, а не Іспанія. А 2 притулки він мати не може.

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Наразі Литва, як відзначив експерт, може визвати блогера до себе для того, щоб розв'язати питання щодо міграційної служби, яка займається статусом Шарія.

Затримання у Нідерландах

Російський правозахисник відзначив, що у 2015 році Шарія вже затримували в Нідерландах на декілька днів. Але завдяки його сестрі, його не передали в Україну. Вона надал документ, який забезпечив йому проживання у Нідерландах.

Наразі є унікальна можливість завдяки Зеленському і допомоги європейських та американських органів, щоб завершити цю історію,

– також сказав Фейгін.

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