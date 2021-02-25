Є можливість затримати Шарія в Литві, – Фейгін
Служба безпеки України оголосила у державний розшук проросійського блогера Анатолія Шарія. Він вже вдруге за останній тиждень не з'явився на допит.
Джерело:24 канал
Всі розмови про те, що Шарій тільки займається дезінформацією, антиукраїнською пропагандою – це недостатнє пояснення. Таку думку в ефірі висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
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Загроза національної безпеки
За його словами, безумовно блогер виконує велику оперативну роботу. Адже створення партії, фактично захоплення влади через відповідні процедури, є загрозою національної безпеки.
В Литві є набагато більше можливостей для затримання і передачі Шарія в руки українських правоохоронних органів,
– зазначив Фейгін.
Він зауважив, що Шарій мав до 17 січня 2020 року притулок, який йому надала Литва, а не Іспанія. А 2 притулки він мати не може.
Російський захисник розповів про справу Шарія: дивіться відео
Наразі Литва, як відзначив експерт, може визвати блогера до себе для того, щоб розв'язати питання щодо міграційної служби, яка займається статусом Шарія.
Затримання у Нідерландах
Російський правозахисник відзначив, що у 2015 році Шарія вже затримували в Нідерландах на декілька днів. Але завдяки його сестрі, його не передали в Україну. Вона надал документ, який забезпечив йому проживання у Нідерландах.
Наразі є унікальна можливість завдяки Зеленському і допомоги європейських та американських органів, щоб завершити цю історію,
– також сказав Фейгін.
Що відомо про справу Анатолія Шарія: коротко
- Служба безпеки України оголосила 16 лютого про підозру Анатолію Шарію. У СБУ зазначили, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.
- Водночас блогер спростував цю інформацію і заявив, що підозру і повістку про виклик на допит він нібито не отримував.
- Також Шарій переконаний, що всі справи проти нього є політичними.
- Його мали оголосити у розшук, якщо б він не з'явився на допит до СБУ 22 лютого.
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