Є достатньо грошей, – Медведчук про те, як йому живеться під санкціями

Нардеп від ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук поскаржився, що тепер живе у підсанкційному будинку, а продукти змушений купувати за готівку, хоча має її достатньо. Крім того, політик запевняє, що є доктором юридичних наук, але досі не розуміє суть санкцій.

Після санкцій РНБО рахунок Медведчука та його дружини Оксани Марченко в українському банку заблокували. Крім того, кум Путіна не може розпоряджатись своїм майном, тобто будинком чи автівками.

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Як Медведчук живе під санкціями

Медведчук каже, що суть санкцій не розуміє. Стверджує, що замість санкцій потрібно притягати до відповідальності та конфісковувати майно, якщо це дозволить рішення суду. Тепер же, за словами Медведчука, йому доведеться йти до Верховного Суду, однак процес триватиме роками.

Попри цю справу, Медведчук заявляє про "маячню" в плані конституційних прав та обов'язків. Чи відчуває Медведчук брак грошей Політик заявив, що тепер користується готівкою, грошей має достатньо. Переконує, що все задекларовано. До речі, згідно з декларацією, у 2019 році Медведчук задекларував 210 тисяч доларів, а Марченко – 1,8 мільйона євро. У нас є – задекларовані – достатньо грошей...Я буду подавати декларацію як народний депутат і все зазначу, включно з дуже великими доходами за минулий рік,

– заявив чиновник. Так, Медведчук похвалився, що протягом кількох останніх років кредиткою не користувався, бо не мав такої необхідності. Чим володіє сім'я Медведчука Відповідно до декларації Медведчука, йому та Марченко належать 5 будинків та 17 земельних ділянок та 20 автомобілів

Крім того, подружжя має десятки наручних годинників, ювелірні прикраси, раритетні стародруки, картини.

Також родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром 97 компаній зі штаб-квартирами в Україні, Росії, Болгарії, на Кіпрі тощо.

До слова, за 2019 рік Медведчук та Марченко задекларували понад 300 мільйонів гривень доходу та чималі суми на банківських рахунках. Санкції проти Медведчука: що треба знати РНБО вирішила накласти санкції на Медведчука та Марченко 19 лютого. Відтак на все їхнє майно наклали арешт.

Наприклад, Україні повернуть частину нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", яку привласнило оточення Медведчука.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних й фінансових зобов'язань.

Крім сім'ї Медведчука, під санкції потрапили ще 6 людей. Наприклад, цивільна дружина соратника Медведчука нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк.