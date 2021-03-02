Нардеп від ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук поскаржився, що тепер живе у підсанкційному будинку, а продукти змушений купувати за готівку, хоча має її достатньо. Крім того, політик запевняє, що є доктором юридичних наук, але досі не розуміє суть санкцій.

Після санкцій РНБО рахунок Медведчука та його дружини Оксани Марченко в українському банку заблокували. Крім того, кум Путіна не може розпоряджатись своїм майном, тобто будинком чи автівками.

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Як Медведчук живе під санкціями

Медведчук каже, що суть санкцій не розуміє. Стверджує, що замість санкцій потрібно притягати до відповідальності та конфісковувати майно, якщо це дозволить рішення суду. Тепер же, за словами Медведчука, йому доведеться йти до Верховного Суду, однак процес триватиме роками.

Зверніть увагу! Санкції на Медведчука та Марченко наклали через кримінальну справу щодо них за фінансування тероризму. Провадження веде Служба безпеки України.