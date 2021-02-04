Є 3 причини падіння рейтингу Зеленського, – Фесенко назвав їх
Якби незабаром в Україні відбулись вибори президента, громадяни б знову обрали Володимира Зеленського. Попри це, його рейтинг поступово продовжує падати. Станом на 2 – 3 лютого Зеленського підтримує 21,2% українців. Є 3 причини падіння довіри.
Джерело: 24 канал
Політолог Володимир Фесенко запевнив, що причини падіння є очевидними. Особливо їх бачать ті люди, які уважно стежать за політикою останні роки.
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► Чому рейтинг Зеленського падає
- Соціально-економічні і визначальні проблеми – це завжди б'є по рейтингах усіх президентів і прем'єр-міністрів.
- Тарифна проблема – взимку вона є головною і турбує абсолютно усіх виборців.
- Втома від карантину та епідемії – це також сильно спрацьовує у багатьох інших країнах.
► Чому велику підтримку має Юрій Бойко
Згідно з опитуванням, Юрій Бойко посів 2 місце. За нього готові проголосувати 17,1% українців.
Фесенко пояснив, що коли в опитуванні з'являється і Віктор Медведчук, і Юрій Бойко одночасно – їх електорат розділяється, тому й рейтинг є меншим. Водночас в опитуванні, яке проводили 2 – 3 лютого, представлений 1 кандидат від ОПЗЖ. Найімовірніше, так буде на виборах.
"Зверніть увагу, що і за опитуванням КМІС, і за даними "Рейтингу" – Бойко у 2 турі випереджає Порошенка. Однак Зеленському він програє – це важлива деталь, яку треба брати до уваги", – додав Фесенко.
Фесенко розповів про причини падіння рейтингу Зеленського: дивіться відео
Попереднє опитування
Варто зауважити, що схоже опитування проводив КМІС наприкінці січні. Тоді рейтинг Зеленського був на 1% більшим.
Яким був рейтинг наприкінці січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу
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