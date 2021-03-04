Є 3 ключових питання, – Шмигаль про співпрацю з МВФ

Денис Шмигаль розповів, що під час роботи місії МВФ в Україні вдалося опрацювати усі необхідні параметри. Наразі у співпраці з фондом залишилися 5 пріоритетів.

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, серед них є завершення верхнього обмеження ціни на газ та узгодження макропоказників 2022 і 2023 років.

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Окрім того, є 3 ключові питання:

судова реформа, закон про Вищу раду правосуддя;

закон про посилення кримінальної відповідальності за неналежне декларування;

закон про Національне антикорупційне бюро України, про призначення керівника і легітимізація.

Усі точки компромісу – зрозумілі. Усі 3 лежать у площині схвалення відповідних законів у Верховній Раді,

– заявив Шмигаль.

Що ще сказав Шмигаль

Питання Вищої ради правосуддя – це завданя відповідної комісії.

Що стосується НАЗК – це питання, яке і уряд, президент підтримують.

Щодо НАБУ також є 2 компромісних законопроєкти.

МВФ та Україна: останні новини

Перспективу взаємин з МВФ Шмигаль схарактеризував як оптимістичні. Однак про наступні програми співпраці наразі не мовиться. Глава уряду наголосив, що у майбутньому це питання обов'язково обговорять.