Є 3 ключових питання, – Шмигаль про співпрацю з МВФ

Денис Шмигаль розповів, що під час роботи місії МВФ в Україні вдалося опрацювати усі необхідні параметри. Наразі у співпраці з фондом залишилися 5 пріоритетів.
За словами прем'єр-міністра Шмигаля, серед них є завершення верхнього обмеження ціни на газ та узгодження макропоказників 2022 і 2023 років.
Актуально Ми не тримаємось за посади, – Шмигаль підсумував рік роботи уряду
Окрім того, є 3 ключові питання:
- судова реформа, закон про Вищу раду правосуддя;
- закон про посилення кримінальної відповідальності за неналежне декларування;
- закон про Національне антикорупційне бюро України, про призначення керівника і легітимізація.
Усі точки компромісу – зрозумілі. Усі 3 лежать у площині схвалення відповідних законів у Верховній Раді,
– заявив Шмигаль.
Що ще сказав Шмигаль
Зверніть увагу!
- Питання Вищої ради правосуддя – це завданя відповідної комісії.
- Що стосується НАЗК – це питання, яке і уряд, президент підтримують.
- Щодо НАБУ також є 2 компромісних законопроєкти.
Перспективу взаємин з МВФ Шмигаль схарактеризував як оптимістичні. Однак про наступні програми співпраці наразі не мовиться. Глава уряду наголосив, що у майбутньому це питання обов'язково обговорять.
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