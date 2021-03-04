Є 3 ключових питання, – Шмигаль про співпрацю з МВФ
Денис Шмигаль розповів, що під час роботи місії МВФ в Україні вдалося опрацювати усі необхідні параметри. Наразі у співпраці з фондом залишилися 5 пріоритетів.
Джерело:24 канал
За словами прем'єр-міністра Шмигаля, серед них є завершення верхнього обмеження ціни на газ та узгодження макропоказників 2022 і 2023 років.
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Окрім того, є 3 ключові питання:
- судова реформа, закон про Вищу раду правосуддя;
- закон про посилення кримінальної відповідальності за неналежне декларування;
- закон про Національне антикорупційне бюро України, про призначення керівника і легітимізація.
Усі точки компромісу – зрозумілі. Усі 3 лежать у площині схвалення відповідних законів у Верховній Раді,
– заявив Шмигаль.
Що ще сказав Шмигаль
- Питання Вищої ради правосуддя – це завданя відповідної комісії.
- Що стосується НАЗК – це питання, яке і уряд, президент підтримують.
- Щодо НАБУ також є 2 компромісних законопроєкти.
МВФ та Україна: останні новини
- За даними Bank of America Global Research, перегляд програми для України можуть відтермінувати на липень – вересень або жовтень – грудень 2021 року.
- Водночас радник Офісу Президента Олег Устенко переконаний, що питання України можуть винести на засідання Ради директорів МВФ вже навесні.
- Тим часом у МВФ заявили, що для продовження співпраці українська сторона має надати пропозиції щодо деяких питань.
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