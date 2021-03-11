Є 3 кити повернення Криму, – Кулеба

Дмитро Кулеба оголосив про затвердження Стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Відбулася ця історична подія під час засідання РНБО у четвер, 11 березня.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба наголосив, що цей історичний документ мали б затвердити ще у 2014 році.

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Чіткий сигнал: ми не лише закликаємо світ допомогти повернути Крим, Україна сама серйозно і системно над цим працює за ініціативи Президента України,

– зауважив Кулеба.

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Стратегія – "схвалена";

Консолідація – "працюємо над об’єднанням зусиль всіх партнерів на базі "Кримської платформи".

Синергія – "відновлення міжнародного права і як наслідок — повного українського суверенітету над АР Крим та м. Севастополь".

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