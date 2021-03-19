Йди геть, плюгавий, – кримські татари відповіли Путіну щодо Криму

Минув сьомий рік, як Росія окупувала український Крим. Російський президент Володимир Путін у роковини анексії, 18 березня, виступив на стадіоні в Москві. Його промову вщент розкритикували кримські татари.

Так, глава Меджлісу Рефат Чубаров чітко відповів Путіну на його заяви про нібито "ісконно" російські території.

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Лисий ведмідь, загидив свій барліг і всі околиці навколо нього, тепер намагається знайти в захопленому ним Криму свої "витоки"...Пішов геть, плюгавий, тут горілки немає і ніколи не було,

– написав Чубаров.

Що говорив Путін

Президент переконував про важливість Криму, бо нібито російські предки з давніх-давен освоювали цю територію.

Так званий "референдум" Путін назвав історичною справедливістю.

Крім того, політик знову заявив, що розглядає сусідні країни, як "братські народи".

Окупація Криму: що треба знати

Росія оголосила Крим своїм 18 березня 2014 року. Перед тим, провели "референдум", який був незаконним та не мав жодної юридичної сили.

Весь цивілізований світ не визнав окупацію. Зокрема, Генеральна асамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ.

До речі, у 2020 році Україна ініціювала проведення Кримської платформи. Низка європейських країн висловили готовність приєднатись. Перший саміт відбудеться у серпні 2021 року.

Міністри закордонних справ G7 у роковини окупації ще раз наголосили, що Росія є не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі та у Криму.

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