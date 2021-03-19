Йди геть, плюгавий, – кримські татари відповіли Путіну щодо Криму

Минув сьомий рік, як Росія окупувала український Крим. Російський президент Володимир Путін у роковини анексії, 18 березня, виступив на стадіоні в Москві. Його промову вщент розкритикували кримські татари.
Так, глава Меджлісу Рефат Чубаров чітко відповів Путіну на його заяви про нібито "ісконно" російські території.
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Лисий ведмідь, загидив свій барліг і всі околиці навколо нього, тепер намагається знайти в захопленому ним Криму свої "витоки"...Пішов геть, плюгавий, тут горілки немає і ніколи не було,
– написав Чубаров.
Що говорив Путін
- Президент переконував про важливість Криму, бо нібито російські предки з давніх-давен освоювали цю територію.
- Так званий "референдум" Путін назвав історичною справедливістю.
- Крім того, політик знову заявив, що розглядає сусідні країни, як "братські народи".
- Росія оголосила Крим своїм 18 березня 2014 року. Перед тим, провели "референдум", який був незаконним та не мав жодної юридичної сили.
- Весь цивілізований світ не визнав окупацію. Зокрема, Генеральна асамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ.
- До речі, у 2020 році Україна ініціювала проведення Кримської платформи. Низка європейських країн висловили готовність приєднатись. Перший саміт відбудеться у серпні 2021 року.
- Міністри закордонних справ G7 у роковини окупації ще раз наголосили, що Росія є не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі та у Криму.
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