Українські ЗМІ 16 грудня повідомили, що очільник Держмитниці Павло Рябікін написав заяву про звільнення. Він сам запевняє, що поки нікуди не йде. Втім, журналісти наполягають: інформацію про заяву він сам їм підтвердив, а ще пояснив, що "заява й звільнення – не одне й те ж".

Першим про буцімто відставку Павла Рябікіна повідомило видання "Лівий берег", цю ж інформацію підхопив нардеп зі "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Цікаво Призначення Рябікіна главою митниці – наслідок домовленостей ОПУ з олігархами, – Бутусов

Імовірне звільнення Павла Рябікіна

Зазначене видання, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Павло Рябікін вже написав заяву про власну відставку за власним бажанням.

Ця тема доволі гучна, адже менеджер очолював Державну митну службу всього лише місяць і став вже п'ятим її очільником всього лише за півтора року.

Мабуть, комусь дуже хочеться, що б я якомога швидше пішов. Та доведеться потерпіти,

– написав згодом у фейсбуці сам Павло Рябікін.

Що відбулося

Пояснювати появу такої інформації взялася шеф-редакторка видання "Лівий берег" Соня Кошкіна. Вона розповіла, що інформацію спершу отримали від депутатів і близьких до галузі експертів.

Що зробити? Ясно – перевірити безпосередньо. Телефоную. У телефонній розмові Рябікін факт написання заяви підтверджує,

– розповіла журналістка.

Втім, зазначила вона, згодом у листуванні сам очільник митниці уточнив, що "написати заяву та йти – це різні речі".

"Якщо чесно, особисто мені логіка здається дивною. Ще жодної людини не зустрічала, яка хотіла б працювати й водночас писала заяву. Хіба що – писати, щоб шантажувати керівництво", – зауважила Соня Кошкіна.

За її словами, Павло Рябікін написав у фейсбуці спростування одразу після виходу новини на сайті. Втім, на уточнення журналістів додав пост Дубінського, щоб показати, що "він не їх мав на увазі".

Такі справи, друзі мої. Я б могла це прокоментувати, але не буду. Обмежуся викладенням сухих фактів. Тут і так все зрозуміло,

– резюмувала журналістка.