Одразу після затримання: Яценко з "Приватбанку" переписав мільйони на родичів

Володимир Яценко, якого підозрюють у розтраті грошей "Приватбанку", переписав свої багатомільйонні статки на дружину та доньку. Це сталося одразу після того, як ексзаступника голови правління банку затримали правоохоронці.

Яценко переписував статки у СІЗО

Яценка затримали вдень 22 лютого, а вже ввечері того ж дня він встиг переписати свої статки дружині.

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Цивільній дружині колишнього посадовця "Приватбанку" перейшли його корпоративні права в кількох компаніях.

Що дісталося доньці

Наступного дня мільйонеркою стала донька Яценка Ганна. Батько переписав на неї активи у двох аграрних компаніях. Мовиться про "Улянівку агро", до якої належить 23 об'єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів.

Другий актив – 90% компанії "Машівка агро альянс". Дівчині перейшла частка у розмірі 32,5 мільйона гривень. До речі, у власності компанії – 28 об'єктів нерухомості, 2 483 земельних ділянок і 64 автомобілі.

Це все відбувалося у той час, коли затриманий банкір перебував у СІЗО. За даними видання, компанії переписували на підставі нотаріальної довіреності. Ймовірно, Яценко підписав її напередодні затримання у "Борисполі".

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Зауважимо, дії банкіра відстежили через Єдиний державний реєстр Мін'юсту, оскільки він безпосередньо володів цими активами. Не виключено, що насправді на родичів Яценка могло перейти більше грошей.

Як Яценко встиг переписати активи

Видання пояснило, що після затримання, детективи НАБУ накладають попередній арешт на майно та активи підозрюваного. Потім вже Вищий антикорупційний суд вирішує, чи арештовувати активи.

Однак у цій справі правоохоронці звернулися до суду вже після того, як активи переписали на цивільну дружину. Через це ВАКС суд відмовився їх арештувати.

У НАБУ журналістам пояснили, що не встигли вчасно накласти тимчасовий арешт через "завантаженість та інші пріоритети".

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