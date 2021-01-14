Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила про тиск з Офісу Президента перед звільненням із посади голови делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Однією з причин вона назвала свою проукраїнську позицію.

Підстав для звільнення знайшли декілька. Про це розповіла Елизавета Ясько в інтерв'ю "Новому Времени".

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Не голосувала за законопроєкти та кадрові рішення з корупційним присмаком

Причиною звільнення з посади Ясько вважає свою "проукраїнську позицію і тверді переконання щодо актуальних питань", зокрема – щодо Криму та подій у Білорусі.

За кілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де зараз працює Андрій Єрмак... Парламент перестав приймати рішення на користь суспільства. Але, на подив, швидко голосує законопроєкти й кадрові рішення, де є корупційний інтерес або лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів "попереджали": від "дружніх" порад до тиску,

– повідомила Ясько.

"Слуги народу" не захистили колегу по фракції

Депутати "Слуги народу" рішення про звільнення підтримали. На думку Ясько, це рішення не було поспішним, а запланованим. Жінку попередили заздалегідь, що заберуть посаду, якщо вона не перестане вести "антидержавну діяльність".

За словами Ясько, засідання делегації перетворили на бутафорську дискусію, на якій майже 4 години обговорювали її звільнення.

Звільнення Єлизавети Ясько з посади голови делегації України в ПАРЄ