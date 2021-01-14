Був тиск з будівлі, де працює Єрмак, – Ясько про звільнення з посади голови делегації в ПАРЄ
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила про тиск з Офісу Президента перед звільненням із посади голови делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Однією з причин вона назвала свою проукраїнську позицію.
Підстав для звільнення знайшли декілька. Про це розповіла Елизавета Ясько в інтерв'ю "Новому Времени".
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Не голосувала за законопроєкти та кадрові рішення з корупційним присмаком
Причиною звільнення з посади Ясько вважає свою "проукраїнську позицію і тверді переконання щодо актуальних питань", зокрема – щодо Криму та подій у Білорусі.
За кілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де зараз працює Андрій Єрмак... Парламент перестав приймати рішення на користь суспільства. Але, на подив, швидко голосує законопроєкти й кадрові рішення, де є корупційний інтерес або лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів "попереджали": від "дружніх" порад до тиску,
– повідомила Ясько.
"Слуги народу" не захистили колегу по фракції
Депутати "Слуги народу" рішення про звільнення підтримали. На думку Ясько, це рішення не було поспішним, а запланованим. Жінку попередили заздалегідь, що заберуть посаду, якщо вона не перестане вести "антидержавну діяльність".
За словами Ясько, засідання делегації перетворили на бутафорську дискусію, на якій майже 4 години обговорювали її звільнення.
Звільнення Єлизавети Ясько з посади голови делегації України в ПАРЄ
- 11 січня члени делегації в ПАРЄ звільнили Єлизавету Ясько;
- звільнення пояснили новими викликами, що з’явилися перед Європою в 2021 році;
- замість Єлизавети Ясько головою української делегації обрали народну депутатку з фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву;
- Єлизавета Ясько залишається членом української делегації в ПАРЄ та членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ.
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