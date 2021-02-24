Ярославський виграв багаторічну судову тяганину проти російської "Татнафти"

Джерело:DCH
Високий суд Англії та Уельсу відхилив позов ПАТ "Татнафта" до власника і президента DCH Олександра Ярославського. Це означає, що бізнесмен виграв багаторічну судову тяганину проти російської компанії.
Суддя погодився з аргументами адвокатів Ярославського і виніс рішення проти ПАТ "Татнафта".
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Це сталося на тій підставі, що ПАТ "Татнафта" не змогло пред'явити обґрунтованих вимог, а також у зв'язку з порушенням термінів подачі позову,
– повідомили у DCH.
Нагадаємо, російська компанія "Татнафта" у 2016 році ініціювала судові розгляди в Англії з низкою українських бізнесменів, серед яких був і Олександр Ярославський.
Інформація зі сайту DCH