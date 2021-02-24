Ярославський виграв багаторічну судову тяганину проти російської "Татнафти"

Високий суд Англії та Уельсу відхилив позов ПАТ "Татнафта" до власника і президента DCH Олександра Ярославського. Це означає, що бізнесмен виграв багаторічну судову тяганину проти російської компанії.

Суддя погодився з аргументами адвокатів Ярославського і виніс рішення проти ПАТ "Татнафта".

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Деталі рішення суду

Це сталося на тій підставі, що ПАТ "Татнафта" не змогло пред'явити обґрунтованих вимог, а також у зв'язку з порушенням термінів подачі позову,

– повідомили у DCH.

Нагадаємо, російська компанія "Татнафта" у 2016 році ініціювала судові розгляди в Англії з низкою українських бізнесменів, серед яких був і Олександр Ярославський.

Чим відома група DCH Олександра Ярославського

Успішними діями по стягненню 100 мільйонів доларів боргу колишніх "регіоналів" Дмитра Святаша та Василя Полякова щодо "Укрсиббанку" за боргами групою АІС. Наразі їхні активи перебувають у процесі спецконфіскації, проти бенефіціарів та менеджменту АІС ведеться кримінальне переслідування, Святаша оголосили в розшук.

щодо "Укрсиббанку" за боргами групою АІС. Наразі їхні активи перебувають у процесі спецконфіскації, проти бенефіціарів та менеджменту АІС ведеться кримінальне переслідування, Святаша оголосили в розшук. Крім того, до екстрадиції з Іспанії готується Владислав Губін, ексдиректор Харківського тракторного заводу, який нині належить Ярославському. Навесні 2018 року Губіна визнали винним у низці злочинів і засудили до 8 років позбавлення волі. Колишній гендиректор має відшкодувати йому збитки у розмірі 23,3 мільйона гривень.

Інформація зі сайту DCH