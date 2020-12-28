У парламентській фракції "Голосу" відбулися зміни в керівництві. Замість Сергія Рахманіна новим головою фракції став молодий економіст з Маріуполя Ярослав Железняк. Заступником голови став Роман Костенко.

Про кадрові перестановки серед представництва партії у Верховній Раді повідомляють сам "Голос", а також Ярослав Железняк у своєму фейсбуці.

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Щиро вдячний колегам, які підтримали мою кандидатуру, і Сергію Рахманіну за той фундамент, який він заклав за попередні півтора роки,

– наголосив парламентар.

Він підкреслив, що й до того багато працював, будучи заступником голови фракції, а тепер відповідальність перед колегами буде ще вищою.

"Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув'язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей", – пояснив своє рішення Сергій Рахманін.

Він пояснив, що має намір зосередитися на безпековій політиці. Мовляв, це більш нагальний напрямок, в якому він хоче використати свої знання й досвід.

Що відомо про Ярослава Железняка: