Ярослав Железняк очолив фракцію "Голосу" у Верховній Раді
У парламентській фракції "Голосу" відбулися зміни в керівництві. Замість Сергія Рахманіна новим головою фракції став молодий економіст з Маріуполя Ярослав Железняк. Заступником голови став Роман Костенко.
Про кадрові перестановки серед представництва партії у Верховній Раді повідомляють сам "Голос", а також Ярослав Железняк у своєму фейсбуці.
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Щиро вдячний колегам, які підтримали мою кандидатуру, і Сергію Рахманіну за той фундамент, який він заклав за попередні півтора роки,
– наголосив парламентар.
Він підкреслив, що й до того багато працював, будучи заступником голови фракції, а тепер відповідальність перед колегами буде ще вищою.
"Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув'язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей", – пояснив своє рішення Сергій Рахманін.
Він пояснив, що має намір зосередитися на безпековій політиці. Мовляв, це більш нагальний напрямок, в якому він хоче використати свої знання й досвід.
Що відомо про Ярослава Железняка:
- Це відомий український економіст, викладач Київської школи економіки.
- Ярослав Железняк родом з Маріуполя. Йому лише 31 рік, що робить його наймолодшим головою фракції у Верховній Раді України.
- Раніше він радником депутатів Вікторії Пташник від "Самопомочі" й Олексія Плотнікова з "Партії регіонів", а також прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
- У 2019 році пройшов у Верховну Раду України під 4 номером у списку партії "Голос".
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