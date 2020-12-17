У Японії в деяких регіонах зафіксували рекордний рівень снігу. Через це знеструмило більше ніж 10 тисяч будинків. Негода спричинила й затори на дорогах.

Понад тисяча транспортних засобів застрягли на трасі між Токіо та Ніїґатою. Про це повідомляє Kyodo News.

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Як розповіли у поліції, автомобільні затори сягають 16,5 кілометрів траси. Ситуацію погіршив причіп, який застряг у снігу поблизу розв'язки в Мінамі-Уонума.

Також близько 300 транспортних засобів застрягли біля префектури Ніїґата, Нагано та Ґумма.

Довідка. У Японії кілька префектур засипало снігом. Зокрема, у Ґуммі і Ніїґаті за добу випало майже 1,2 метра снігу. Детальніше про це – читайте тут.

Негода спричинила рекордний рівень снігу в країні. Наприклад, у Юдзаві вранці 17 грудня зафіксували більше ніж 180 сантиметрів снігу. Через це місцевий уряд вже створив спеціальну робочу групу. Вона координуватиме дії під час усунення наслідків негоди.

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Наразі в деяких містах Японії температура повітря становить від -10 до -20 градусів.