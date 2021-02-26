Японія запевнила, що ніколи не визнає анексії Криму

У посольстві Японії у Києві наголосили, що країна незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Свою позицію дипломати вирішили нагадати у День спротиву окупації Криму.

У посольстві також висловилися щодо окупації Криму Росією. Дипломати підкреслили, що "ніколи не визнають цього".

Важливо Фантастична пропаганда, – у МЗС відреагували на заяви Росії про Крим

З нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України й наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що 7 років тому в Сімферополі відбувся організований меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти намірів відокремити Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом спротиву окупації, яка триває вже 7 років.

Хто ще підтримав Україну у цей день

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив підтримку Україні у прагненні відновити контроль над Кримом. Також у Штатах вкотре осудили російську агресію.

Американський президент Джо Байден наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Зокрема – ніколи не визнають незаконну окупацію Криму.