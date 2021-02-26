У посольстві Японії у Києві наголосили, що країна незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Свою позицію дипломати вирішили нагадати у День спротиву окупації Криму.

У посольстві також висловилися щодо окупації Криму Росією. Дипломати підкреслили, що "ніколи не визнають цього".

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З нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України й наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що 7 років тому в Сімферополі відбувся організований меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти намірів відокремити Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом спротиву окупації, яка триває вже 7 років.

Цікаво! До Дня спротиву окупації Криму у Херсон і влаштували акцію. Люди зібрались на центральній площі міста, аби спалити символ окупації – опудало російського президента Володимира Путіна.

Хто ще підтримав Україну у цей день